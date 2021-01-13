Россия будет играть историческую роль в случае гражданской войны в США

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН спикеры оценили вероятность начала гражданской войны в Америке, а также обсудили в какой форме будут проходить военные действия, и почему роль России в данном сценарии будет ключевой.

По словам обозревателя ТАСС Андрея Шитова, прямого риска вооруженного конфликта в США нет.

«Однако есть люди, которые вполне обосновано утверждают, что гражданская война в Америке уже идет. Просто она идет посредством политических, информационных, идеологических и пропагандистских средств. Я сам так считаю и давно об этом пишу. Однако перейдет ли такая война в активную военную фазу — неизвестно», — заявил политолог.

Наряду с этим, член Общественной палаты Российской Федерации Мария Бутина считает, что в США есть вероятность вооруженной гражданской войны.

«Не берусь утверждать, когда она начнется. Однако гражданские войны всегда происходят неожиданно. Еще никто не предсказал начало ни одной гражданской войны. Не могли предсказать, что в России произойдет гражданская война, потому что рейтинги царского режима были очень хорошими», — отметила политик.

По ее словам, в Америке гражданская война будет жестокой. Бутина говорит, что на ход конфликта значительно повлияют американские элиты.

«Поляризация идет с двух сторон. Стороны накалены сейчас. В Америке идет борьба за власть наряду с протестами BLM. Сколько на этих протестах было чернокожих и белых. То есть, с одной стороны демократическая масса, а с другой — республиканская. Боюсь, что роль элит в данном случае не является ключевой. Как бы не случилось так, что будет стенка на стенку. Именно такая гражданская война самая страшная», — подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что Россия будет играть историческую роль во время гражданской войны в США.

«Главный вопрос в случае гражданской войны в Америке нужно адресовать России. Что она в этом случае будет делать? От России, как от островка стабильности, ждут посыла. И Россия, и Америка — страны, которые дают национальные идеи другим государствам. Они — пример. Именно поэтому, сегодня от России все ждут стабильности в этой турбулентности традиционных ценностей», — сообщила политик.

Эксперт также отметила, что чем нестабильнее будут процесс в Америке, тем больше народов будет тяготеть к России. Поэтому, по словам Марии Бутиной, у Российской Федерации очень важная историческая роль.