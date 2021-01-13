Мария Бутина: В Америке «благими намерениями выстлана дорога в ад»



Как Америка прикрывает «все внутреннее гниение», есть ли у граждан США права и свобода, рассказала член Общественной палаты Российской Федерации Мария Бутина в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В Америке в голову людей вливают пропаганду. Когда приезжаешь в США и включаешь телевизор, то перед тобой появляется большой выбор каналов (около 400-600). Тебе кажется, что транслируется очень много информации, и ты начинаешь искать что-то для себя. Именно в этот момент тебя потихоньку заводят на один из каналов, например CNN или Fox News. Но у человека создается ощущение самостоятельного выбора этого канала, поэтому доверие к информации становится в разы выше. Однако, на самом деле, информацию ты получаешь из одного источника», — заявила Мария Бутина.

Политик подчеркнула, что в Америке у человека давно нет прав и свободы.

«Самое страшное то, что благими намерениями выстлана дорога в ад. То есть все внутреннее гниение Америки аккуратно прикрыто салфеточкой. Но люди ведь понимают — что-то не так в Америке. Это жесткое полицейское государство, поэтому у человека там нет никаких прав и свободы», — рассказала эксперт.

Мария Бутина напомнила известное высказывание, о том, что судить о стране можно по отношению к заключенным в ее тюрьмах.

«Если посмотреть, как издеваются над заключенными в Америке, то становится понятна изнанка страны. Получается, что либертарианство есть только в наивных фантазиях некоторых людей, с которых сейчас спадает эта пелена», — отметила политик.

Напомним, ранее Мария Бутина рассказала о страшных пытках в американской тюрьме.