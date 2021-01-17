Крещение 2021: популярные гадания и забавные поздравления участникам купаний

Веселое время Святок завершается праздником Крещения, который отмечается 19 января. В 2021 году праздник приходится на вторник. Подробнее о празднике Крещения (Богоявления) читайте в материале ФАН. С Крещением было связано много народных, еще дохристианских традиций. В канун Крещения — в Крещенский сочельник — на Руси завершался период традиционных зимних гаданий. После этого до окончания зимы гадать было не принято.
Главные крещенские гадания
Крещенские гадания особо не отличались от гаданий в другие дни Святок. Но, поскольку Крещение связано с водой, в этот период особенно популярны были «водные» гадания.
Например, девушки, собравшиеся для совместных гаданий на суженого, на замужество, на удачу и богатство, наливали в миску воду и по очереди бросали туда колечко, считая, сколько кругов разошлось на поверхности. У кого четное количество — ту скоро просватают, а у кого нечетное — придется ждать сватовства еще год. От упавшего в воду колечка разлетаются брызги — муж будет весельчак, но, возможно, пьяница. Колечко зазвенит — муж будет добрым и щедрым, а жизнь с ним пройдет в достатке.
Девушка, желая погадать на будущее замужество, в крещенский вечер ставила перед сном у кровати чашку с водой и приговаривала:
«Ряженый-суженый — приходи ко мне водицы испить».
Если приснится парень, значит, он и зашлет сватов.
Гадали и другими способами, наиболее популярное гадание — выйти за порог и кинуть через плечо на дорогу башмак: куда нос обуви укажет — оттуда и суженый придет.
Также гадальщицы выходили за околицу и прислушивалась: если слышен звук колокольчика, смех, радостные возгласы — значит, жених едет. Если тихо — замуж еще не судьба.
Если слышны сердитые крики или плач — плохая примета: муж будет грубым, и в замужестве девушка наплачется.
Самым популярным было гадание с зеркалами — девушка при свете свечи пыталась рассмотреть в череде отражений лицо суженого.
Подробнее о святочных гаданиях читайте в материале ФАН.
Забавные поздравления с Крещением
По довольно молодой традиции на Крещение принято окунаться в прорубь, чтобы «смыть» грехи, накопившиеся за год. Церковь не считает эту процедуру обязательной, но с пониманием относится к желанию людей таким способом приобщиться к вере. О том, как правильно окунаться в прорубь и где в Петербурге находятся основные места крещенских купаний, читайте в материалах ФАН.
Сегодня, когда из-за пандемии COVID-19 в церковные праздники многие остаются дома, уместно поддержать друзей и близких при помощи забавных стихотворных поздравлений, которые удобно отправить с помощью SMS-сообщений. Предлагаем варианты таких поздравлений, которые понравятся в первую очередь тем, кто планирует крещенское купание.
***
Чтобы не было хворобы,
Не ломило чтоб костей,
В день Крещения святого
В прорубь ты ныряй смелей!
Пусть крещенская водица
Всем здоровья принесет,
Чтоб душа запела птицей,
И удача — круглый год!
***
Пусть крещенские морозы
Исцелят скорей неврозы!
Пусть крещенская водичка
Даст от хворей излечиться!
На Крещение пей боржом,
И захочешь стать моржом!
Все с разбегу раз — и в прорубь!
А оттуда — чист как голубь!
Всем — здоровье и любовь,
Чтобы было все, как вновь!
***
Настает Богоявленье,
И пора грешки смывать,
Но на то же и Крещенье,
Чтобы в прорубь всем нырять!
Пусть каждому даст ледяная водица
Здоровья мешок и немеряно сил!
Пускай к вам сторицей добро возвратится,
Чтоб каждый в достатке и радости жил!
***
В прорубь смело сигани,
Отбросив все сомненья.
И чакры смело распахни —
Ведь праздник наступил Крещенья!
Сил желаю и здоровья,
Чистоты души и тела,
Чтобы от воды крещенской
Дух и тело громко пело!