Крещение 2021: популярные гадания и забавные поздравления участникам купаний

Веселое время Святок завершается праздником Крещения, который отмечается 19 января. В 2021 году праздник приходится на вторник. Подробнее о празднике Крещения (Богоявления) читайте в материале ФАН. С Крещением было связано много народных, еще дохристианских традиций. В канун Крещения — в Крещенский сочельник — на Руси завершался период традиционных зимних гаданий. После этого до окончания зимы гадать было не принято.

Главные крещенские гадания

Крещенские гадания особо не отличались от гаданий в другие дни Святок. Но, поскольку Крещение связано с водой, в этот период особенно популярны были «водные» гадания.

Например, девушки, собравшиеся для совместных гаданий на суженого, на замужество, на удачу и богатство, наливали в миску воду и по очереди бросали туда колечко, считая, сколько кругов разошлось на поверхности. У кого четное количество — ту скоро просватают, а у кого нечетное — придется ждать сватовства еще год. От упавшего в воду колечка разлетаются брызги — муж будет весельчак, но, возможно, пьяница. Колечко зазвенит — муж будет добрым и щедрым, а жизнь с ним пройдет в достатке.

Девушка, желая погадать на будущее замужество, в крещенский вечер ставила перед сном у кровати чашку с водой и приговаривала:

«Ряженый-суженый — приходи ко мне водицы испить».

Если приснится парень, значит, он и зашлет сватов.

Гадали и другими способами, наиболее популярное гадание — выйти за порог и кинуть через плечо на дорогу башмак: куда нос обуви укажет — оттуда и суженый придет.

Также гадальщицы выходили за околицу и прислушивалась: если слышен звук колокольчика, смех, радостные возгласы — значит, жених едет. Если тихо — замуж еще не судьба.

Если слышны сердитые крики или плач — плохая примета: муж будет грубым, и в замужестве девушка наплачется.

Самым популярным было гадание с зеркалами — девушка при свете свечи пыталась рассмотреть в череде отражений лицо суженого.

Подробнее о святочных гаданиях читайте в материале ФАН.

Забавные поздравления с Крещением

По довольно молодой традиции на Крещение принято окунаться в прорубь, чтобы «смыть» грехи, накопившиеся за год. Церковь не считает эту процедуру обязательной, но с пониманием относится к желанию людей таким способом приобщиться к вере. О том, как правильно окунаться в прорубь и где в Петербурге находятся основные места крещенских купаний, читайте в материалах ФАН.

Сегодня, когда из-за пандемии COVID-19 в церковные праздники многие остаются дома, уместно поддержать друзей и близких при помощи забавных стихотворных поздравлений, которые удобно отправить с помощью SMS-сообщений. Предлагаем варианты таких поздравлений, которые понравятся в первую очередь тем, кто планирует крещенское купание.

***

Чтобы не было хворобы,

Не ломило чтоб костей,

В день Крещения святого

В прорубь ты ныряй смелей!

Пусть крещенская водица

Всем здоровья принесет,

Чтоб душа запела птицей,

И удача — круглый год!

***

Пусть крещенские морозы

Исцелят скорей неврозы!

Пусть крещенская водичка

Даст от хворей излечиться!

На Крещение пей боржом,

И захочешь стать моржом!

Все с разбегу раз — и в прорубь!

А оттуда — чист как голубь!

Всем — здоровье и любовь,

Чтобы было все, как вновь!

***

Настает Богоявленье,

И пора грешки смывать,

Но на то же и Крещенье,

Чтобы в прорубь всем нырять!

Пусть каждому даст ледяная водица

Здоровья мешок и немеряно сил!

Пускай к вам сторицей добро возвратится,

Чтоб каждый в достатке и радости жил!

***

В прорубь смело сигани,

Отбросив все сомненья.

И чакры смело распахни —

Ведь праздник наступил Крещенья!

Сил желаю и здоровья,

Чистоты души и тела,

Чтобы от воды крещенской

Дух и тело громко пело!