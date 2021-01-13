Эксперт назвал последние удары Израиля по Сирии прощальным подарком Трампа

Санкт-Петербург, 13 января. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что Израиль нанес ракетные удары по Дамаску, пытаясь использовать последние возможности, которые ему давала в Сирии администрация Дональда Трампа. При Байдене, не исключает эксперт, отношения США и Израиля могут вновь охладиться.

«Удары Израиля по Сирии показывают, что те связи, которые были установлены между Трампом и Нетаньяху, рассматриваются Израилем как ценность, и они пытаются использовать оставшееся время Трампа как карт-бланш для действий в Сирии. Потому что во времена Обамы отношения с Израилем охладели, особенно после заключения ядерной сделки с Ираном», — рассказал Борис Рожин в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Политический кризис в США. Влияние на Россию и мир».

По словам эксперта, в Израиле понимают, что при новом президенте США возможности действовать на Ближнем Востоке так, как при Трампе, у них сократятся.

«Исчезнет всестороння поддержка действий Нетаньяху не только против Сирии, но по отношению к палестинцам — перенос столицы в Иерусалим, заселение западных территорий реки Иордан и прочее», — считает Борис Рожин.

Администрация Обамы, напомнил эксперт, смотрела на эти вещи иначе, и в Израиле ожидают, что администрация Байдена будет вести себя не так, как Трамп.

«Поэтому оставшаяся неделя будет прощальным аккордом той политики, которая проводилась во времена Трампа. И здесь можно говорить, что администрация Трампа делает прощальные подарки Израилю», — отметил Борис Рожин.

По мнение эксперта, военное сотрудничество США и Израиля в Сирии обусловлено общностью интересов, которые были у Израиля и администрации Дональда Трампа.