Ремесло назвал три возможные причины возвращения Навального

Заявление Навального о возвращении в Россию, принятое на фоне проблем с законом, может объясняться намерением основателя иноагента ФБК максимально затянуть юридические процессы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил юрист Илья Ремесло.

В среду, 13 января, Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию в ближайшее воскресенье, призвав подписчиков встречать его в аэропорту. Накануне, 12 января, стало известно, что ФСИН подала заявление в суд об отмене условного наказания Алексея Навального по делу «Ив Роше» и замене его реальным сроком. В конце декабря 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении Навального по делу о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также возобновлено уголовное дело о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Юрист Илья Ремесло выдвинул три возможные причины решения Навального вернуться в Москву, несмотря на конфликты с законом. Во-первых, основатель ФБК может не осознавать последствий возвращения, будучи уверенным в собственной неуязвимости. Во-вторых, Запад мог предоставить ему гарантии безопасности, например в виде договоренностей канцлера Германии Ангелы Меркель.

«И третий вариант: он ввяжется в юридическую борьбу, будет максимально затягивать, пиариться на этой истории, при этом не веря, что его все-таки посадят. Это тоже возможно», — отметил Ремесло.

Судя по многочисленным ошибкам в обращениях в ЕСПЧ, уровень профессионализма юристов Навального нельзя назвать высоким, напомнил Ремесло. Тем не менее, команда Навального способна максимально затянуть юридические процессы, в то время как сам оппозиционер будет использовать уголовные дела для привлечения внимания. Ранее Ремесло указывал на безграмотное составление обращений в ЕСПЧ юристами команды Навального, о чем свидетельствуют отказы Страсбурга в рассмотрении жалоб. В итоге, предполагает эксперт, Навального ожидает реальный тюремный срок.

«Думаю, что если у власти есть политическая воля, достоинство и самоуважение, то, конечно, Навального нужно сажать. Тут обратной дороги нет, мне кажется, и вариантов других нет», — резюмировал Ремесло.

Ранее публицист Армен Гаспарян отмечал, что Навальный уверен в неуязвимости перед законом. Тем не менее, эксперт надеется, что оппозиционера в России ждет тюремное заключение.