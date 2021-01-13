Бутина рассказала, что общего между ней и Черной вдовой Marvel



Как связан образ русских шпионок в киновселенной Marvel с задержанием гражданок Российской Федерации на территории США, рассказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, известным персонажем американской киновселенной Marvel является Наташа Романофф, или Черная вдова. По легенде Романова — русская шпионка, враг Железного человека. Позже она сбежала в США, став агентом организации «Щ.И.Т.» и членом супергеройской команды Мстители.

«Рыжий цвет волос — не случайность. Я оказалась в неподходящее время и в неподходящем месте для себя, но в подходящее время в подходящем месте для спецслужб США. Образ уже был сформирован. Отмечу, в 2010 году арестовали нашу разведчицу Анну Чапман. Действительно, ФБР предъявили мне на допросах этот факт в качестве обвинения. Но я не поняла, в чем связь. По их логике, шпионкой я была именно потому, что я женщина с российским паспортом и рыжим цветом волос. То есть, по их мнению, россиянка не может выглядеть иначе как кремлевская соблазнительница», — рассказала Мария Бутина, вспоминая 467 дней своего пребывания в американской тюрьме как «иностранный агент без регистрации».

По словам политика, для того, чтобы понять принципы работы американских спецслужб в вопросах пропагандистских штампов, нужно посмотреть на их историю.

«У ФБР, у ЦРУ был специальный бюджет на создание пропаганды образа врага. В данном случае они имеют определенный штамп — злой русский: русский хакер, русский шпион, русский мафиози. Все это — сформированные словосочетания. Слово «русский» по-другому уже не используется», — заявила эксперт.

Мария Бутина рассказала о шокирующем ролике с перепалкой между демократом и республиканцем. В ходе ссоры демократ крикнул своему оппоненту: «А ты вообще русский!» Политик с ужасом подчеркнула, что в 21 веке людей начали осуждать за их национальность.