Туристов призвали отказаться от поездок в турецкий Измир после очередного наводнения

Измир, 13 января. Проливные дожди привели к наводнению на одном из курортов Турции. Туристов призвали отказаться от поездок в опасный регион, пишет News-Turk.

Метеорологи республики предупредили жителей нескольких провинций страны о приближающихся ливнях, однако никто не предполагал, что обильные осадки завершатся катастрофой.

Турки публикуют кадры наводнения на улицах и в туннелях, где под водой оказались автомобили.

Потоки осадков настолько сильны, что сносят людей и крупные конструкции. Одним из наглядных примеров стал контейнер для сбора мусора, который пронесся на большой скорости по прогулочной улице.

Наводнение в Измире чуть не закончилось гибелью одной из местных жительниц. В районе Буджа масса воды подхватила женщину и чуть не унесла ее под колеса многотонного грузовика. Очевидцы спасли турчанку, вовремя остановив фуру. Туристов призывают отказаться от отдыха в этом регионе страны.

Так, в период с ноября 2020 года по начало января 2021 года в ряде провинций республики случилась серия сильных землетрясений, магнитудой от 3 до 7,2 балла. Самое мощное произошло у берегов Измира, разрушив десятки зданий. Жертвами сейсмоактивности стали 116 человек, 1034 пострадали.

Граждан РФ также просят не ехать в Турцию из-за вспышки COVID-19. Ежедневно в медучреждения страны обращаются более 30 тысяч человек с симптомами коронавирусной инфекции.