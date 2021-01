Туристов призвали отказаться от поездок в турецкий Измир после очередного наводнения

Измир, 13 января. Проливные дожди привели к наводнению на одном из курортов Турции. Туристов призвали отказаться от поездок в опасный регион, пишет News-Turk.

Метеорологи республики предупредили жителей нескольких провинций страны о приближающихся ливнях, однако никто не предполагал, что обильные осадки завершатся катастрофой.

Турки публикуют кадры наводнения на улицах и в туннелях, где под водой оказались автомобили.

???????? - Very heavy #rain led to floods in #Izmir yesterday. pic.twitter.com/oxapJdmQWm