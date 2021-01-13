Туристов призвали отказаться от поездок в турецкий Измир после очередного наводнения

Измир, 13 января. Проливные дожди привели к наводнению на одном из курортов Турции. Туристов призвали отказаться от поездок в опасный регион, пишет News-Turk.
Метеорологи республики предупредили жителей нескольких провинций страны о приближающихся ливнях, однако никто не предполагал, что обильные осадки завершатся катастрофой.
Турки публикуют кадры наводнения на улицах и в туннелях, где под водой оказались автомобили.
???????? - Very heavy #rain led to floods in #Izmir yesterday. pic.twitter.com/oxapJdmQWm— MLH News (@MLH_News) January 13, 2021
Потоки осадков настолько сильны, что сносят людей и крупные конструкции. Одним из наглядных примеров стал контейнер для сбора мусора, который пронесся на большой скорости по прогулочной улице.
Tunç Soyer Nerede?#izmiryağmur #izmir pic.twitter.com/elVaUaYrui— Konstantin Tekfuru (@Konstantin_Tekf) January 12, 2021
Наводнение в Измире чуть не закончилось гибелью одной из местных жительниц. В районе Буджа масса воды подхватила женщину и чуть не унесла ее под колеса многотонного грузовика. Очевидцы спасли турчанку, вовремя остановив фуру. Туристов призывают отказаться от отдыха в этом регионе страны.
Так, в период с ноября 2020 года по начало января 2021 года в ряде провинций республики случилась серия сильных землетрясений, магнитудой от 3 до 7,2 балла. Самое мощное произошло у берегов Измира, разрушив десятки зданий. Жертвами сейсмоактивности стали 116 человек, 1034 пострадали.
Граждан РФ также просят не ехать в Турцию из-за вспышки COVID-19. Ежедневно в медучреждения страны обращаются более 30 тысяч человек с симптомами коронавирусной инфекции.