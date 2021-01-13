Психолог рассказала, как остановить возрастное снижение активности мозга

При хорошей мотивации самообучение позволяет надолго остановить возрастное снижение активности мозга. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалистка прокомментировала заявление ученых из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана о том, что после 35 лет работоспособность мозга ухудшается.

«Действительно, после данного возраста все функции организма переходят от прогресса к регрессу. Понемногу начинается старение. Мозг тоже часть нашего организма», — сказала собеседница.

Она выделила еще одно обстоятельство, которое также оказывает негативное влияние на нашу способность к интеллектуальной деятельности.

«Если человек после школы и университета перестает работать головой так же активно, как в годы учебы, занимается только своей однообразной работой, то в таком случае биологический регресс будет поддерживаться еще и этим фактором», — отметила Марианна Абравитова.

По ее словам, существует верное средство борьбы с этим явлением.

«Самообучение и изучение новых для себя сфер поможет не только замедлить возрастное снижение активности мозга, но и остановить его на достаточно длительное время. Понятно, что физиология — это закон природы. В какой-то момент возраст возьмет свое, но этот момент можно значительно отсрочить», — сообщила специалистка.

Она привела примеры занятий, способствующих образованию нейронных связей в мозге.

«Активным людям я бы рекомендовала учить иностранный язык. Если же ничего нового осваивать совсем не хочется, то хотя бы просто читайте книги», — напутствовала собеседница.

Кроме того, психолог указала на важное условие в работе по самообразованию.

«Не нужно делать это просто так. Необходима сильная мотивация, увлеченность. Вы должны заниматься тем, что вам действительно нравится. Почему люди могут закончить школу, но так и не знать, допустим, физику? Потому что информация была подана неинтересно», — пояснила она.

В завершение Марианна Абравитова подчеркнула, что в современном мире многие люди так или иначе, даже сами того не подозревая, уже давно придерживаются такого рода рекомендаций.

«В наши дни мир устроен таким образом, что если ты не будешь развиваться и осваивать новые сферы, то ты станешь неконкурентоспособен», — подытожила она.

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