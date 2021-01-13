Мария Бутина: Оруэлл стал реальностью — США погружается в антиутопию

Санкт-Петербург, 13 января. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина считает, что информационные гиганты США, удалившие аккаунты Дональда Трампа в соцсетях, своими действиями пытаются разрушить сложившуюся систему общественного договора в мире.

«Есть ощущение, что это политический заказ, но они играют с огнем, потому что им вряд ли удастся сдерживать эту силу. Когда в один прекрасный день руководство Twitter решит, что демократы продвигают неверную политику или пытаются провести демонополизацию, они выключат им YouTube, Twitter, Facebook и удалят все материалы с Google-облака», — заявила Мария Бутина на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Политический кризис в США. Влияние на Россию и мир».

По мнению эксперта, об этой угрозе никто из государственных служащих в США не думает.

«В чем заключается суть государственного управления? Люди доверяют некоему инструменту. Годами, веками разрабатывался баланс законодательной, исполнительной и судебной власти. А сейчас все переходит во власть неизвестных лиц и крупного капитала. Это хуже, чем Оруэлл», — считает Мария Бутина.

Член Общественной палаты РФ относит социальные сети к общественному благу и считает, что государство ни в коем случае не должно позволять частными компаниям устраивать цензуру на своих интернет-площадках. В противном случае, по ее мнению, примеру произвола информационных гигантов могут последовать другие частные компании.

«Тогда по этой логике любая нефтегазодобывающая частная компания не должна переживать по поводу экологии, ни одна социальная сеть не должна переживать за наличие детской порнографии. Если все во имя денег, почему мы должны испытывать сложности с этим? Но мы понимаем, что есть общественные интересы, понимаем, что в интересах наших детей неправильно, чтобы такой контент был в интернете, мы понимаем, что для удаления этого контента нужен закон и судебное решение. А если социальные сети начинают принимать решения, основываясь исключительно на прибыли, то какой жесткий контент мы увидим там завтра?» — задается вопросом Мария Бутина.

Попустительствуя произволу социальных сетей, руководство США, считает Мария Бутина, погружается в Средневековье, когда власть предержащие вырывали языки своих оппонентов.