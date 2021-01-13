Донбасс сегодня: жители Дзержинска забросали камнями морпехов ВСУ, солдаты Киева устроили побоище

Донбасс, 13 января. Украинская армия обстреляла ДНР из минометов. Командиры ВСУ фальсифицируют данные о гибели солдат. Жители прифронтового города забросали камнями военнослужащих ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования пять раз обстреляли населенные пункты Донбасса. В Донецкой Народной Республике под огонь 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия попали два поселка и северо-западный район Донецка. В Луганской Народной Республике подразделения Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых гранатометов обстреляли Золотое-5.

Командиры ВСУ сфальсифицировали данные о гибели подчиненного

Погибшие украинские солдаты становятся объектами интриг командного состава, следует из сообщения разведки Народной милиции ДНР. Накануне в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ на юге Донецкой области в районе поселка Водяное произошла небоевая потеря — военнослужащий 37-го отдельного мотопехотного батальона погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

Командир бригады Иванов вместе с командиром 37-го батальона Кириком, чтобы избежать ответственности за гибель подчиненного, представили солдата жертвой вражеского обстрела якобы с применением стрелкового оружия, указав локацией инцидента поселок Пески, что под Донецком.

Но, видимо, в сговоре двух офицеров произошла трещина, а информация о небоевой потере дошла до вышестоящего штаба. В настоящее время в бригаду прибыла комиссия во главе с замкомандующим восточной оперативно-тактической группировкой украинских войск.

Элита ВСУ схлестнулась с националистами врукопашную

Небоевые потери зафиксированы донецкой разведкой и в 35-й отдельной бригаде морской пехоты. В зоне ответственности данной части произошла массовая драка морпехов с националистами 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. О причинах побоища в Народной милиции ДНР не сообщают, но уточняют, что шесть «защитников» Украины попали в медицинское учреждение с переломами и ушибами. В район инцидента для проведения разбирательства прибыли высокопоставленные офицеры Военной службы правопорядка ВСУ.

Жители прифронтового города забросали камнями солдат ВСУ

Три дня назад в прифронтовом Дзержинске местные жители забросали камнями технику морпехов 35-й бригады. Причиной такого небезопасного для гражданских поступка стало банальное отчаяние и злость на показуху, которую устроили морские пехотинцы на камеры журналистов киевского телеканала.

В Дзержинске с начала января отсутствует водоснабжение, причина — авария на водопроводе. Воспользовавшись тяжелым положением горожан, украинские военные решили пропиариться и организовать при СМИ подвоз воды мирному населению. Оказалось, что несколько дней назад «освободители» уже устраивали подобную акцию, но после съемок оставили жителей без воды, сообщают в Народной милиции ДНР.