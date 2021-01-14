Депутаты Госдумы определились с приоритетами политического сезона-2021

На следующей неделе, 19 января, депутаты Госдумы соберутся на первое в этом году пленарное заседание. Весенняя сессия станет последней для действующего, седьмого созыва нижней палаты парламента.

Депутаты рассказали ФАН, что намерены продолжить работу над законопроектами, направленными на исполнение новых норм Конституции и защиту граждан. Кроме того, они подвели предварительные итоги своей работы и рассказали о планах на новый политический сезон.

Чем займутся депутаты этой весной

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») перечислил особенности работы седьмого созыва палаты. Так, по поручению спикера ГД Вячеслава Володина депутаты разобрали множество «законодательных завалов» прошлых лет. Сейчас, по словам Выборного, институт парламентского контроля активно следит, чтобы те, кто попали под реновацию, получили качественное жилье.

«У меня настрой боевой, отдохнул хорошо, набрался сил и энергии. Есть чувство личной гражданской, политической и правовой ответственности за принимаемые решения. Хотелось бы, чтобы наш седьмой созыв запомнился как действительно важный, — рассказал он в беседе с ФАН. — Убежден, что последняя весенняя сессия также внесет свой вклад в создание правил игр, которые определят ход истории нашего государства на многие годы вперед».

Не обойдется в этом году и без новых законодательных инициатив. Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») рассказал ФАН о планах, связанных с защитой прав неквалифицированных инвесторов. Он напомнил, что комитет в конце декабря инициировал большую дискуссию с участием Центробанка, Минфина и представителей рынка по этой теме в связи с перемещением средств из вкладов граждан на фондовый рынок.

Депутат пояснил, что многие неквалифицированные инвесторы не очень хорошо разбираются в сложных финансовых инструментах.

«К сожалению, некоторые профессиональные участники рынка продавали продукты неквалифицированным инвесторам, что может привести к большим доходам, но и большим потерям. Можно потерять практически все, если конъюнктура на рынке изменится. Поэтому мы решили защитить рядовых инвесторов», — заметил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) также рассчитывает успеть внести коррективы в действующее законодательство. В беседе с ФАН парламентарий предложил отменить налог на добавленную стоимость и заморозить тарифы на услуги ЖКХ.

«Нам необходимо также вносить законодательную инициативу об ужесточении ответственности, вплоть до уголовной, за фальсификацию отчетов губернаторов. Когда губернаторы общаются с президентом, там показатели всегда замечательные, а на месте — совершенно другая ситуация. Ответственность должна быть очень жесткая», — подчеркнул Шерин, комментируя инициативу.

Фракция «Справедливая Россия» вернется к предложениям, которые ранее не нашли поддержки у парламентского большинства, сообщил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков. Прежде всего планируется реализовать инициативы, способные облегчить жизнь налогоплательщиков.

Депутат сообщил, что уже в январе будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ», чтобы ввести упрощенную процедуру получения налоговых вычетов по НДФЛ.

Кроме того, фракция выступает с законодательными инициативами, направленными на поддержку экономики страны и рост благосостояния граждан.

«Мы вновь будем настаивать на отмене транспортного налога, на дальнейших шагах по введению прогрессивной шкалы подоходного налога, чтобы малоимущие граждане были освобождены от уплаты НДФЛ, а также чтобы стипендии студентам были увеличены хотя бы до размера МРОТ, — перечислил Ремезков. — Продолжим защищать интересы пенсионеров: добиваться возвращения к прежнему пенсионному возрасту, а также обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров».

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Белик («Единая Россия») большое значение отдает вопросу законодательного закрепления в России почетного звания «Город-герой». Он рассказал ФАН, что эту тему в обращении к депутатам озвучили представители ветеранской общественности Керчи. Белик пояснил, что работа по закреплению на федеральном уровне статуса «Город-герой» начнется уже в этом году.

Также, по словам парламентария, на итоговом заседании Экспертного совета по вопросам анализа правоприменительной практики и совершенствования законодательной деятельности в Севастополе и Крыму был рассмотрен вопрос об обеспечении квартирами пенсионеров МВД.

«В нашем городе порядка 400 правоохранителей, проходивших службу во времена СССР и Украины, нуждаются в жилье, однако они утратили право получить квартиру после вхождения Севастополя и Крыма в состав России в 2014 году», — отметил Белик.

По его словам, решить эту проблему позволит соответствующий указ президента — проект документа уже подготовлен, идет его обсуждение.

«Ожидается, что документ будет подписан главой государства в феврале 2021 года, после чего начнется процедура внесения изменений в федеральный бюджет, чтобы выделить средства на обеспечение квартирами пенсионеров МВД», — констатировал парламентарий.

Планы на новый думский созыв

Выборы в Госдуму восьмого созыва запланированы на 19 сентября 2021 года. Сколько дней продлится голосование, пока неизвестно: принятые в прошлом году поправки к закону о выборах в нижнюю палату российского парламента позволяют растягивать его не более чем на три дня.

Опрошенные ФАН депутаты рассказали, что рассматривают для себя возможность принять участие в избирательной кампании, но окончательное решение будет зависеть от партий, которые они представляют.

Александр Ремезков заявил, что сейчас не время обсуждать просто политику. По его мнению, все силы должны быть направлены на помощь людям в условиях пандемии.

«Что касается выборов, то еще есть время на принятие решения, — сказал депутат. — И время покажет, какое решение будет правильным в сложившейся непростой ситуации».

Не исключил возможности побороться за место в Госдуме Анатолий Аксаков от «Справедливой России», отметив, что решение в любом случае будет за партией.

Об этом же заявил и Анатолий Выборный.

«Многие лица сейчас, конечно, оценивают свои силы и возможности на предстоящий период. Но я думаю, что можно вернуться к этому вопросу через месяц-другой», — отметил депутат.

Дмитрий Белик также подтвердил, что решение по выборам принимает партия, в его случае это «Единая Россия». Он рассказал, что по итогам процедуры праймериз с последующим утверждением на партийном съезде будет определено, кто выдвинется в Госдуму. Здесь нужно отталкиваться от того, какая позиция будет у партии, убежден законодатель.

«Лично я планирую идти на выборы, — в свою очередь, заявил Александр Шерин. — Но опять же, этому предшествуют утверждение моей кандидатуры руководством партии и, соответственно, выдвижение на партийном съезде в качестве кандидата от ЛДПР».

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о плане работы нижней палаты парламента в весеннюю сессию. Так, одной из ключевых задач станет продолжение работы над законами, направленными на реализацию послания президента России Владимира Путина, а также над законами во исполнение новых норм Конституции.

Ранее ФАН перечислил пять важнейших законодательных инициатив, которые нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть в новом сезоне.