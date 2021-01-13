Далеко ли от Таллина до Вашингтона: Почему в Эстонии меняют премьера

Премьер-министр Эстонии, глава Центристской партии Юри Ратас на фоне предъявленных ему и его соратникам подозрений по коррупционному делу ушел в отставку. Согласно законам Эстонии, вместе с ним в отставку уходит все правительство.

Президент страны Керсти Кальюлайд уже поручила формирование нового правительства лидеру крупнейшей оппозиционной партии Реформ Кае Каллас. Коалиция правых сил, члены которой в частности выступали против гей-браков и которую представлял Ратас, в создании нового правительства, скорее всего, участия принимать не будет. Об этом уже заявила Каллас. На формирование нового правительства лидеру оппозиции отводится 14 дней, весь этот срок Ратас будет исполнять обязанности премьер-министра.

Как отмечают аналитики, обвинения в коррупции, возможно, лишь повод для отставки эстонского правительства. Скорее всего, основная причина в том, что правая партия EKRE, которая входила в парламентскую коалицию и от которой в правительстве присутствовало несколько министров, просто намозолила глаза сторонникам либеральных идей.

В частности, EKRE настаивала на проведении референдума по поправкам к конституции Эстонии, которые определяли брак исключительно как союз мужчины и женщины. За нежелание допускать в стране ЛГБТ-браки их обвиняли в гомофобии. Да, консервативные взгляды EKRE многим не нравились. По мнению же сторонников, правые просто называли вещи своими именами. Они не считали, что Джо Байден честно выиграл президентские выборы в США, высказывали сомнения в компетентности нового президента Финляндии, указывали на вассальную зависимость Литвы и Румынии от США.

Политологи, в том числе эстонские, уверены: коррупционный скандал, приведший к правительственному кризису в Эстонии, подоспел очень кстати. Поэтому президент сразу обратилась к главной либералке Кае Каллас с требованием найти замену неугодному премьеру. А пока Каллас будет изгонять правых из правительства, Ратас не должен принимать никаких важных политических решений по требованию президента.

Каллас заявила, что не видит возможностей формировать правительство с партией EKRE из-за различного понимания ценностей. Впрочем, она не исключила сотрудничества с Центристской партией, несмотря на то, что ее члены оказались замешаны в коррупционном скандале.

12 января полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в коррупции Центристской партии как юридическому лицу, а также пяти физическим лицам, имеющим к ней отношение. Речь идет о возможной коррупционной составляющей в получении государственного кредита фирмой Porto Franco, связанной с близким премьеру предпринимателем, которому было предъявлено подозрение.