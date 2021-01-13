Политический обозреватель Шитов объяснил, почему поддерживает Трампа

В среду, 20 января, пройдет инаугурация нового президента США Джозефа Байдена. Эксперты уже давно сказали, что для России нет никакой разницы, Дональд Трамп или Байден будет занимать этот пост, поскольку отношения Москвы и Вашингтона никак не изменятся.

Политический обозреватель ТАСС Андрей Шитов тоже разделяет это мнение, но признался ФАН, что лично болел за Трампа.

«С Трампом жизнь уже показала, что он может сделать, а что нет», — отметил эксперт.

Шитов признался, что в Трампе его подкупало и то, что он не принимал привычную для Америки политкорректность.

«Я болел за Трампа, потому что он был мне по-человечески симпатичен, напоминал мне героя русских сказок. Трамп нравился мне некой несвойственной для президента Америки бесшабашностью», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

С Байденом, по мнению эксперта, есть неопределенность.

«На мой взгляд, в свои отведенные президентские годы Байден будет заниматься только одной задачей — формированием своего президентского наследия», — пояснил политический обозреватель.

Как говорит Шитов, Байден как человек заступающий на пост президента США производит на него удручающее впечатление. Также Андрей Шитов и российская политическая активистка Мария Бутина недавно высказались по поводу возможной гражданской войны в США.