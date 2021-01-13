Сергей Зверев рассказал ФАН, кто подсказал ему идти в депутаты

Советский и российский парикмахер, актер театра и кино, суперзвезда и амбассадор Тункинской долины Сергей Зверев недавно объявил о намерении баллотировался в депутаты Госдумы от Бурятии. В эксклюзивном интервью ФАН он рассказал о знаках судьбы, подсказавших ему принять такое решение, о поддержке народа и о своих депутатских планах.

«Мне в соцсетях уже несколько лет пишут «давай в депутаты, давай в депутаты», меня эти предложения всегда смешили. То занесут в президенты, я им смайлики смешные, мол, вы меня не смешите, я никогда всерьез об этом не задумывался. Президент! Это же совсем смешно!» — вспоминает Зверев.

Сергей в последнее время активно участвует в жизни Республики Бурятия, он боролся за чистоту берегов озера Байкал, собирал мусор, добивался прекращения строительства завода по выпуску воды в бутылках.

«Получилось так, что я и за завод, то я за пожары, туризм, все это так удачно получалось. И обращение к президенту удалось, он меня поддержал, завод закрыли. Это так вдохновило людей. Они говорят: «Сергей, мы вас любим, давайте в депутаты». Но это было все на уровне «давайте поржем» до тех пор, пока я не познакомился с главой Тункинского района Иваном Альхеевым. Он показался мне серьезным, адекватным человеком, с ним захотелось работать», — признался стилист.

По словам Сергея Зверева, именно поездка в Улан-Удэ стала для него решающей. Собеседник ФАН рассказал, что во время знакомства с местной культурой и жителями ему все время являлись знаки судьбы, намекающие на правильность выбранного пути.

«Сейчас у нас были насыщенные дни, я даже отложил поездку домой, в Москву. Остался тут доделать дела, мне нужно сделать несколько фотосессий на фоне достопримечательностей. Сегодня я возлагал цветы у мемориала героям, подхожу — и вдруг над головой пролетает реактивный самолет, представляете, такой гул, как знак какой-то. Я возложил цветы, он улетел. Ходил на съемку Байкала, стою с плакатом, вдруг птица подлетает, садится на плакат и смотрит на меня. Кругом знаки. Иду на фотосессию, никого не было — и тут появляется собака, садится напротив, и смотрит на меня. Я думаю, это все к добру, знак», — поделился Зверев.

Будущий кандидат в депутаты обозначил проблемы, указанные избирателями, и заявил, что они его не удивили. Низкие зарплаты и безработица существует по всей стране, подчеркнул стилист.

«Проблем тут много. Зарплаты низкие, на работу не могут устроиться. Ну это везде так, по всей России. Я тоже это прошел после армии, никто меня сразу в салон в Москве не взял, пробиться было очень сложно. Про медицину много говорили, про животных, что убивают собак много, это вообще страшная проблема. Надо разбираться. Как народ скажет, так и сделаю. Они меня очень поддерживают, я даже не ожидал», — рассказал Зверев.

Иосиф Пригожин оценил решение Сергея Зверева баллотироваться в депутаты. Продюсер и муж певицы Валерии признался ФАН, что ни политику Сергею Шнурову, ни стилисту Сергею Звереву нечего делать в Госдуме.