Сокращения в Саратовской области: ФАН узнал, кто может потерять работу к апрелю

В период с января по март предприятия Саратовской области проведут ряд сокращений сотрудников. Примерно 1500 человек вынуждены будут искать новое место работы. Они присоединятся к 35,5 тыс. безработных, которые уже зарегистрированы на биржах труда региона. Еще 1,3 тыс. работников сейчас находятся в режиме неполной занятости.



Самые массовые увольнения ожидаются на кондитерской фабрике «Саратовская», где останется лишь один из 273 сотрудников. В репортаже ФАН подробно рассказывалось о ситуации на данном предприятии. Также в числе лидеров по количеству уволенных будет петровский электромеханический завод «Молот» — около 30 сотрудников. Еще на нескольких предприятиях будет уволено от 5 до 20 человек.



Согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты области, уровень безработицы в регионе сейчас около 3%. За период новогодних праздников количество официальных безработных сократилось на 1,8 тыс. человек. Среднероссийский уровень безработицы в октябре 2020 года по данным Росстата составлял примерно 6,3%.



На бирже труда Саратовской области размещено 26 тысяч региональных вакансий для соискателей. Уровень предлагаемых зарплат колеблется от 12 до 126 тысяч рублей. На портале зарегистрировано 7,3 тыс. работодателей.



Один из соискателей Валерий П. рассказал корреспонденту ФАН, что состоит на саратовской бирже труда уже три месяца. Мужчина отметил, что, несмотря на большое количество вакансий, найти подходящее место работы не так просто.

«У меня почти десять лет была постоянная работа, и первое, что я отметил после возвращения на биржу — ее возросшая автоматизация. Намного удобнее подавать документы, получать пособие и практически нет необходимости стоять в очередях. Вакансий много: я думал, что буквально за неделю-две найду себе новое место работы. Но получилось немного иначе, потому что большая часть списка — либо низкооплачиваемые должности, либо рабочие специальности. Мне, имеющему высшее образование в менеджменте, это не подходит», — подчеркнул Валерий.

Соискатель отметил, что устроиться на работу с невысокой зарплатой можно достаточно быстро. Однако, если человек ставит целью поиск «идеальной» вакансии, придется проявить терпение.

«Понятно, что у меня имеется возможность тщательно подыскивать себе работу, есть определенный денежный запас. Если бы мне срочно нужны были деньги, устроиться куда-нибудь условным дворником не составило бы никакой проблемы, подобных вариантов достаточно. На собеседования я активно хожу, вакансии изучаю практически каждый день, поэтому уверен, что рано или поздно максимально подходящую работу я найду. Надо только немного подождать», — поделился уверенностью Валерий.

Слесарь Вадим Н, которому сообщили о скором увольнении с одного из саратовских предприятий, тоже надеется на широкий ассортимент вакансий биржи труда.

«Меня проинформировали, что в марте я попадаю под сокращение штатов. Жена и дети, конечно, были в шоке. Потихоньку подыскиваю себе работу, собираю документы в службу занятости. Надежд на хорошее место не очень много: 55 лет, среднее техническое образование — кому я нужен? Работать грузчиком не могу по состоянию здоровья, пробовался в такси — заработок не велик. Однако уверен, что в итоге что-нибудь да найдется, вакансий вроде хватает. Требования у меня не такие уж высокие, главное, чтобы платили вовремя и официально оформили. До пенсии еще работать и работать, не хочется сидеть на шее жены», — отметил Вадим.

Как следует из доклада Росстата, приблизительное время поиска нового места работы в 2020 году составляло 6,4 месяца. Средний возраст российского безработного — около 36 лет. Наиболее высокий уровень безработицы в Республике Ингушетия (31,1%), самый низкий — в Ямало-Ненецком автономном округе (2,1%). Общая численность российских безработных в октябре насчитывала около 4,7 млн человек, всего в России примерно 75 млн рабочей силы.



Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил недовольство тем, что учителей использовали для уборки снега на улицах. Чиновник отметил, что педагоги должны заниматься только прямыми обязанностями.