Российские музыканты отметят 130-летие Осипа Мандельштама альбомом-посвящением

Москва, 14 января. Российские музыканты выпустили трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» в честь 130-летия Осипа Мандельштама. В трек-лист вошла 21 оригинальная композиция. Треки написаны 24 музыкантами на выбранные ими стихотворения великого поэта. Альбом доступен на всех стриминговых сервисах.

В записи альбома, посвященного поэту Серебряного века, приняли участие Леонид Агутин, Noize MC, Илья Лагутенко и Kudamir Katitsa, Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, «Сансара», Tequilajazz и многие другие современные исполнители. Треки в альбоме расположены в порядке дат написания произведений: от самых ранних (1906 года) к поздним (1937 году). Завершает альбом композиция на «Стихи о неизвестном солдате» в исполнении рэпера Oxxxymiron.

Новый проект включает песни не только на русском языке: певица из Вильнюса Алина Орлова исполнила композицию на стихотворение «Возьми на радость из моих ладоней…» на литовском языке.

Автором идеи и главным продюсером альбома стал кинорежиссер Рома Либеров. В 2015 году он снял полнометражный документальный фильм о Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда». Организаторы надеются, что благодаря участию в проекте исполнителей самых разных направлений и жанров, которые стали проводниками в творчество поэта, Мандельштама услышат миллионы людей.

Продюсер альбома рассказал, как появилась идея столь неожиданного проекта.

«Наш замысел родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым, — признался Либеров. — Но та же любовь, что его родила, дала нам настойчивость, чтобы объединиться и работать, преодолевая трудности».

Автор проекта остался крайне доволен тем, каким получился новый альбом.

«Вышло настоящее чудо, причем объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества, — отметил Либеров. — Да, класть стихи, особенно мандельштамовские, на музыку, особенно яркую и самобытную, опасно. Осознавая эту опасность, мы все вместе думаем, что речь Осипа Эмильевича сохранить удалось. И что сам поэт станет слушать наш альбом, хохоча до слез, — где-то там, куда достигает звук, но не взгляд».

Амбициозность задумки отметил и директор одного из digital-агентств Игорь Пискунов, поддержавший музыкальный проект.

«Команда единомышленников, которую мы поддержали, взяла на себя этот очень сложный, с творческой и организационной точек зрения, проект: 23 артиста, от идеи до релиза — всего четыре месяца, 21 трек и 21 клип, — отметил Пискунов. — Надеемся, что этот невероятный трибьют-альбом войдет в историю русской культуры».

Музыканты также рассказали о своих впечатлениях от участия в проекте. Например, Леонид Агутин признался, что для него было удивительно легко положить стихотворения поэта на музыку. На новом альбоме он исполнил песню на произведение 1917 года «Золотистого меда струя из бутылки текла…».

«Мне было сразу почему-то понятно, как эта песня должна звучать, — поделился певец. — Ты прямо как по-написанному делаешь: оно приходит, и нет никаких загадок, секретов. Не вымучиваешь ничего, не надумываешь. Большая удача, не всегда так бывает! В коллаборации с великим поэтом было именно так».

Джазовому музыканту из Санкт-Петербурга Билли Новику в качестве литературной основы досталось не самое простое для понимания стихотворение «Я скажу тебе с последней прямотой…». Но исполнитель сумел, как он считает, найти к нему правильный подход.

«Мне показалось, что это очень туманный декаданс, — сказал Новик. — Учитывая, что в самом стихе есть неоднозначные то ли шуточные моменты, то ли нешуточные. Здесь как раз лучше сделать на контрасте и скомбинировать шутку в словах с беспросветным декадансом в музыке».

Команда проекта «Сохрани мою речь навсегда» собирается продолжать работу, не ограничиваясь лишь выходом альбома. После снятия запрета на проведение массовых мероприятий участники проекта планируют провести большой сборный концерт с участием всех исполнителей.

Осип Мандельштам — один из крупнейших российских и советских поэтов XX века, эссеист, переводчик и литературный критик. Он родился в Варшаве в 1891 году, через шесть лет семья переехала в Петербург. Мандельштам начинал поэтическую карьеру как символист, но затем присоединился к литературной группе акмеистов, куда входили Николай Гумилев, Анна Ахматова, Сергей Городецкий. После Октябрьской революции Осип Эмильевич работал в газетах, ездил по стране, публиковался в газетах, выступал со стихами.

В ноябре 1933 года Мандельштам написал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», за которое, как считается, его арестовали и отправили в ссылку. После вмешательства Сталина поэту позволили самостоятельно выбрать место для поселения, и Мандельштам с женой отправились в Воронеж. В мае 1937 года закончился срок ссылки, и супруги вернулись в Москву.

В 1938 году поэта арестовали вторично и отправили по этапу на Дальний Восток. Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года в пересыльном лагере Владперпункт от сыпного тифа, не дожив совсем немного до своего 48-летия.

Ранее историк и публицист Николай Сапелкин в программе ФАН-ТВ «По-СтАриковски» рассказал о взаимоотношениях Иосифа Сталина и Осипа Мандельштама.