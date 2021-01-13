Обозреватель Шитов сообщил о начале разрушения США

Санкт-Петербург, 13 января. Кто победил на американских выборах и к чему США привела их архаичная система, рассказал обозреватель ТАСС Андрей Шитов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Очевидно, что мы наблюдаем закат американской империи. Насколько быстрым и радикальным будет этот закат — я пока судить не берусь. Потому что с одной стороны — последние события, связанные с выборами, демонстрируют глубочайший кризис политической системы Америки. Но с другой стороны — они же показывают устойчивость этой системы», — заявил Андрей Шитов.

Эксперт подчеркнул — ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не победили на выборах. В итоге оба проиграли. Но выиграла система.

«Выиграла архаичная система, которую мы привыкли ругать. Она показала, что при политической и географической децентрализации не за что ухватиться. Тот же самый Трамп не смог найти звено, за которое он смог бы вытащить цепочку власти», — рассказал обозреватель ТАСС.

По его мнению, с Конгрессом США «произошла та же самая история». Протестующие пришли и выгнали законодателей из Капитолия на несколько часов. Но потом законодатели вернулись и доделали свое дело. Андрей Шитов также подчеркнул, что нельзя ожидать того, что завтра Америка возьмет и разрушится.