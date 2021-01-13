Своим лидерством в гонке миллиардеров Илон Маск обязан коммунистам Китая

Мировые масс-медиа принесли очередную сенсационную новость: 12 января Илон Маск перестал быть богатейшим человеком планеты, поскольку за этот день его состояние, согласно данным Forbes, уменьшилось на 13,5 млрд долл., и он вновь уступил первенство владельцу торгового интернет-сервиса Amazon Джеффу Безосу. Правда… всего на несколько часов, после чего Маск вернулся на лидирующую позицию, и теперь оба супермиллиардера идут ноздря в ноздрю. Сейчас разрыв между ними составляет меньше полутора миллиардов долларов: 183,8 у Маска, 182,4 у Безоса...

Видимо, всему миру предлагается, забыв об остальных проблемах, следить за этой гонкой, сопереживать ее участникам, делать свои ставки на них и так далее. То есть у нас на глазах мир больших денег, как и мир большой политики — тут самое место вспомнить недавний захват здания американского Конгресса в Вашингтоне, — становится частью грандиозного глобального шоу, мирового чемпионата по натягиванию сов на глобусы.

Проблема здесь только в том, что деньги пока не до конца, хотя уже очень сильно, утратили свой традиционный статус, а потому к участникам гонки миллиардеров, что называется, есть вопросы. Особенно к тем, кто выбился в таковые не по наследству, а своими личными усилиями. И Маск, и Безос — во всяком случае, официально (как и Билл Гейтс, и Марк Цукерберг, и даже Джордж Сорос) — относятся именно к этому типу self-made man — «людей, сделавших себя сами».

Как говорил Коровьев из знаменитого романа Михаила Булгакова, «вопросы крови — самые сложные вопросы в мире». Но вопросы денег не менее сложны и запутаны, и никогда нельзя точно сказать, чьи на самом деле те или иные состояния.

Скажем, еще 7 ноября 2020 года исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что объем мирового долга, государственного и частного, достиг рекордного значения в 188 трлн долларов, или 230% мирового ВВП. При этом ни слова не было сказано о том, кому именно должен такую сумму весь мир. В самом деле, кто же по факту скупил уже 28 месяцев жизни человечества (в скобках напомним, что время «царства Антихриста» продлится, как сказано в Апокалипсисе, 42 месяца)?

По умолчанию предполагается, что человечество должно такую гигантскую сумму само себе. Но это как «средняя температура по больнице» или, еще точнее, «средняя биомасса в океане». В котором, помимо планктона и селедки, плавают и гигантские акулы, и киты, и прочие монстры, в том числе очень древние по своему происхождению. А уж какие в этой экосистеме действуют «пищевые цепочки», можно только догадываться.

Правда, иногда кое-какие подробности всплывают на поверхность. И благодаря этому становится понятным многое другое.

Например, удивителен сам факт участия Маска в гонке миллиардеров с Безосом. Ведь еще год-полтора назад дела у «гения космических технологий» шли настолько плохо, что ему предрекали неизбежное банкротство. А вот поди ж ты — внезапно и пилотируемый Dragon 2 к МКС полетел, и Tesla «поехала» — да так, что почти обогнала по своей капитализации (578 млрд долларов на середину декабря 2020 года) такие фирмы, как Toyota, Volkswagen, Daimler, GM, BMW, Honda и Ford вместе взятые (582 млрд долларов). При том, что ею выпущено более чем в 350 (!) раз меньше машин, чем этой «семеркой».

Вот и не сидит сегодня «современный Леонардо да Винчи», как порой называют Маска, в рубище где-нибудь под Золотым мостом в Сан-Франциско, а, наоборот, ставит официальные рекорды личного богатства. Достаточно вспомнить, что состояние «без пяти минут банкрота» на пике вообще превышало 200 млрд долларов.

Так-то, конечно, «будущее — за электромобилями», и Tesla вроде бы прочно оседлала эту тему. Но почему именно сейчас — такой взлет? В чем именно тут дело? Как объяснить этот «зигзаг удачи»?

Может, обещаниями Маска продать все свое имущество ради быстрейшей колонизации Марса?

Или, может быть, сообщением из… Поднебесной? Вот оно:

«В последний день 2020 года заказчиками из КНР было оплачено сразу 100 тысяч электромобилей Tesla Model Y на общую сумму свыше 5 млрд долл.»

Вряд ли такого рода сделки можно проворачивать с китайскими контрагентами без согласия товарищей из Компартии Китая — Джек Ма тому пример. И если из Чжуннаньхая дали добро на такую сделку, то что могло помешать им через определенные финансово-коммерческие структуры еще и поддержать курс акций Tesla — так сказать, за правильный выбор позиции в политической борьбе?

Но если это так, то и общий расклад сил в современной мировой политике, согласитесь, начинает приобретать достаточно неожиданные и весьма интересные очертания…