Эксперт рассказала, когда можно убирать елку из дома

Нет необходимости придерживаться конкретных сроков для выноса елки из дома после празднования Нового года. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что решение о том, когда убирать лесную красавицу после завершения праздников, каждый человек принимает в зависимости от особенностей своего характера.

«Существуют разные типы личности. Тех, кто держит ель в доме, допустим, до 8 марта, можно разделить на две категории. Представителям первой попросту лень наводить порядок. Люди же из второй категории имеют несколько детскую психику. Им нравится атмосфера праздника, сказки, волшебства, они хотят продлить это чувство. Включают по вечерам гирлянды», — рассказала специалист.

В то же время собеседница выделила и другой тип поведения.

«Есть и те, которые убирают елку, например, на третий день после Нового года. Это очень деловые, рациональные люди, при этом они живут по общим правилам и понимают, что нужно украсить дом в соответствии с праздником. Поскольку они любят порядок, то после праздников начинают воспринимать ель как нечто лишнее, от чего нужно избавиться», — сообщила собеседница.

Она указала, о чем следует помнить при таком формальном подходе.

«Семьям с детьми я не советую убирать елку уже через несколько дней. Формирование детства проходит у нас в том числе в атмосфере новогоднего праздника с подарками, Дедом Морозом, гирляндами. Это чувство формирует доверие к миру. Детям очень полезно мечтать. Все начинается с мечты», — уточнила эксперт.

По ее словам, в этом вопросе есть разве что некие общепринятые нормы.

«Думаю, тут нет никакой золотой середины. Традиционно люди в России оставляют елку до старого Нового года», — подытожила Марианна Абравитова.

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