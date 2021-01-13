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Экономика

Аналитики рассказали, как покупка валюты ЦБ РФ повлияет на курс рубля

Аналитики рассказали, как покупка валюты ЦБ РФ повлияет на курс рубля

Банк России с 15 января планирует купить валюту на рынке на 7,1 млрд рублей, что может привести к корректировке курса российской валюты. Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» заверили, что покупка валюты точно не приведет к резкому ослаблению рубля.

После обвала нефти весной 2020 года ЦБ РФ осуществлял лишь продажу валюты. Сначала эти действия носили упреждающий характер, а затем стали плановыми, рассчитанными по бюджетному правилу.

Минфин РФ прогнозирует средний курс на 2021 год на уровне 72,4 рубля за доллар, а стоимость нефти — 45,3 доллара за баррель. Учитывая этот прогноз, ведомство закладывает в бюджет определенный объем нефтегазовых доходов. В течение года цена нефти и курс валют могут значительно меняться и отличаться от прогнозных значений, поэтому Минфин может получать больше или меньше запланированных нефтегазовых доходов.

Аналитики объяснили, что в случае дохода ниже прогнозируемого ЦБ РФ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для пополнения бюджета. Если же доход больше, то Центробанк покупает валюту на рынке для пополнения ФНБ.

Аналитики рассказали, как покупка валюты ЦБ РФ повлияет на курс рубля

В декабре 2020 года бюджет РФ получил на 32,7 млрд рублей больше от нефтегазовых доходов, чем прогнозировалось. В январе 2021 года РФ также может получить на 73,5 млрд рублей больше прогнозируемого. На этом основании Минфин РФ планирует приобрести валюту на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля.

Экономисты считают, что действия Минфина не окажут существенного влияния на курс российской валюты.

«При таких высоких ценах на нефть и при снижении риска новых санкций от администрации Байдена рубль скорее будет укрепляться ближе к 70–72 руб. за доллар. Действие бюджетного правила и покупки валюты Минфином в рамках этого правила могут немного сдерживать укрепление, но вряд ли смогут остановить эту тенденцию. При этом такие покупки точно не приведут к резкому ослаблению рубля», — отметили специалисты.

Аналитики не исключили временную реакцию рынка на закупку валюты Минфином РФ. Однако ослабление курса рубля возможно при условии введения новых жестких санкций. Тогда курс может достичь отметки в 80 рублей за доллар.

«Сейчас рубль находится в диапазоне 73–75, пока этот уровень выглядит сбалансированным для всех участников рынка», — заключили эксперты.

Опрошенные журналистами аналитики ранее назвали текущую ситуацию испытанием для мировой экономики. Однако российская валюта с начала года находится в стадии укрепления.

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