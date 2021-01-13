Аналитики рассказали, как покупка валюты ЦБ РФ повлияет на курс рубля

Банк России с 15 января планирует купить валюту на рынке на 7,1 млрд рублей, что может привести к корректировке курса российской валюты. Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» заверили, что покупка валюты точно не приведет к резкому ослаблению рубля.

После обвала нефти весной 2020 года ЦБ РФ осуществлял лишь продажу валюты. Сначала эти действия носили упреждающий характер, а затем стали плановыми, рассчитанными по бюджетному правилу.

Минфин РФ прогнозирует средний курс на 2021 год на уровне 72,4 рубля за доллар, а стоимость нефти — 45,3 доллара за баррель. Учитывая этот прогноз, ведомство закладывает в бюджет определенный объем нефтегазовых доходов. В течение года цена нефти и курс валют могут значительно меняться и отличаться от прогнозных значений, поэтому Минфин может получать больше или меньше запланированных нефтегазовых доходов.

Аналитики объяснили, что в случае дохода ниже прогнозируемого ЦБ РФ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для пополнения бюджета. Если же доход больше, то Центробанк покупает валюту на рынке для пополнения ФНБ.

В декабре 2020 года бюджет РФ получил на 32,7 млрд рублей больше от нефтегазовых доходов, чем прогнозировалось. В январе 2021 года РФ также может получить на 73,5 млрд рублей больше прогнозируемого. На этом основании Минфин РФ планирует приобрести валюту на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля.

Экономисты считают, что действия Минфина не окажут существенного влияния на курс российской валюты.

«При таких высоких ценах на нефть и при снижении риска новых санкций от администрации Байдена рубль скорее будет укрепляться ближе к 70–72 руб. за доллар. Действие бюджетного правила и покупки валюты Минфином в рамках этого правила могут немного сдерживать укрепление, но вряд ли смогут остановить эту тенденцию. При этом такие покупки точно не приведут к резкому ослаблению рубля», — отметили специалисты.

Аналитики не исключили временную реакцию рынка на закупку валюты Минфином РФ. Однако ослабление курса рубля возможно при условии введения новых жестких санкций. Тогда курс может достичь отметки в 80 рублей за доллар.

«Сейчас рубль находится в диапазоне 73–75, пока этот уровень выглядит сбалансированным для всех участников рынка», — заключили эксперты.

Опрошенные журналистами аналитики ранее назвали текущую ситуацию испытанием для мировой экономики. Однако российская валюта с начала года находится в стадии укрепления.