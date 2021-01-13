Елена Панина: Проукраинская позиция Санду грозит Молдавии расколом и потрясениями

Новый президент Молдавии Майя Санду (с 24 декабря 2020 года) попыталась устроить из своего первого зарубежного визита громкое политическое шоу, избрав местом назначения соседнюю Украину.

48-летний политик решила продемонстрировать, что она способна практически в одночасье добиться внешнеполитического успеха по сложной приднестровской проблеме. При этом Санду не упустила возможности сделать целый ряд антироссийских высказываний.

Подыграв, как и полагается, Киеву, она заявила, что Молдавия «твердо и без оговорок» поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме прочих факторов, это еще и противовес бывшему лидеру страны Игорю Додону, ранее неоднократно заявлявшему о том, что де-факто Крым — это российская территория.

По-видимому, Санду надеется на то, что украинские «партнеры» помогут ей надавить на ПМР, заставить эту республику отказаться от своего нынешнего статуса и войти в состав Молдавии, а, возможно, даже и Румынии, — без всякой федерализации. А заодно принудить Москву вывести из Приднестровья российских миротворцев, о факторе которых не стоит забывать ни одному политику на постсоветском пространстве.

Но для этого нужно будет как минимум сломить Тирасполь. И добиться этого Кишинев и Киев, объединив свои усилия, постараются с помощью «старой доброй» меры — экономической блокады.

И хотя в совместном заявлении Санду и президента Украины Владимира Зеленского Приднестровье не упоминалось, в принципе совершенно очевидно, что продекларированное ими намерение проложить новую автомобильную дорогу между Киевом и Кишиневом — как раз в обход ПМР — направлено ровно на то, чтобы блокировать приднестровский регион по всему периметру украинско-молдавской границы.

Такими действиями Санду загоняет себя в узкий политический коридор. Ее позиция в отношении Крыма негативно отразится на молдавско-российских отношениях и одновременно не улучшит и молдавско-украинские. В настоящее время основные полномочия, в том числе во внешнеполитической сфере, закреплены за парламентом и правительством, а они контролируются оппонентами Санду. Поэтому все ее обещания и подписанные декларации могут быть проигнорированы даже самим Кишиневом.

Объявленный Санду альянс с Киевом с целью удушения Приднестровья игнорирует настроение большинства молдавского народа, рассчитывающего на конструктивные отношения с Россией и диалог с Тирасполем. И все это чревато расколом и потрясениями в самой Молдавии.