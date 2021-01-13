Инаугурация Байдена: дата и время, «голодная» программа, где смотреть в прямом эфире

Престарелый американский политик-демократ Джо Байден, объявленный Конгрессом США победителем президентских выборов, готовится потерять приставку «избранный» (President-elect of the United States) и стать 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Сколько он сможет просидеть на этой должности, загадывать не будем, но вряд ли это будет восемь лет — максимум, возможный по американским законам.

Инаугурация Байдена: дата и время

С 1933 года, согласно Двадцатой поправке к Конституции США, инаугурация американских президентов неизменно проходит 20 января в 12 часов дня по восточному североамериканскому времени. В Москве в этот момент будет 20:00.

Церемония 2021 пройдет в резко усеченном формате: без угощения и танцев, с крайне суровыми мерами безопасности (после беспорядков у Капитолия 6 января в Вашингтоне введен режим ЧС на все время до инаугурации включительно). Чтобы не допустить срыва церемонии вокруг Капитолия, уже возвели забор, охранять действо будет 6200 сотрудников Национальной гвардии.

Кроме того, введены особые правила в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Напомним, США лидируют по количеству выявленных случаев заражений коронавирусом, а также по количеству погибших от коронавируса и его последствий.

Программа церемонии

Программа церемонии инаугурации была утверждена 5 января, однако события у Капитолия внесли в нее свои коррективы. Пока планируется, что избранный президент США Джо Байден вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис принесут присягу на западной террасе Капитолийского холма, где уже возведена специальная трибуна для этой церемонии. Затем 46-й президент, первая леди и вице-президент проведут смотр войск. Таким образом, американская армия символически присягнет новому главнокомандующему, которым с 20 января будет Байден.

После этого президентский кортеж в сопровождении военных направится к Белому дому. Эта часть церемонии пройдет без традиционной толпы на улицах: пандемия и опасения беспорядков заставили организаторов отказаться от такого формата. Не будет и торжественного парада, который проводится в день инаугурации в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню. Эта церемония будет показана по телевидению.

Сколько будет голодных гостей

На инаугурацию президента США среди членов Конгресса по традиции распространяют 200 тысяч билетов, а всего количество гостей и зрителей достигает двух миллионов человек. В этом году все будет куда скромнее. Конгрессмены получат лишь по два билета, а число гостей, допущенных в зону безопасности, не превысит трех тысяч человек.

Но даже эти три тысячи уйдут с праздника голодными: традиционный торжественный обед для членов Конгресса отменен из-за пандемии. Женщинам не удастся потанцевать и блеснуть нарядами: отменены все традиционные инаугурационные балы-приемы, которых, например, Барак Обама и его супруга Мишель Обама давали до десяти.

Будет ли Трамп

Одно из самых главных отличий этой церемонии — в ней не примет участие уходящий президент. Во всяком случае, Дональд Трамп сделал запись в Twitter, что не намерен присутствовать на инаугурации своего соперника. После этого Twitter, а вслед за ним и другие американские интернет-площадки Трампа просто заблокировали.

При этом Байден, по слухам, только обрадовался, что 45-й президент США не придет на церемонию. В то же время нынешний вице-президент Майк Пенс намерен принять участие в инаугурационных мероприятиях, на которые он уже получил приглашение.

Кто будет от России, Украины и Белоруссии

Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Москву, скорее всего, будет представлять посол Анатолий Антонов.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что на инаугурацию Байдена получили приглашение президент Украины Владимир Зеленский, а также экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

Где смотреть инаугурацию в прямом эфире

Церемонию покажут ведущие мировые телеканалы, она будет также доступна в Интернете. Скорее всего, основные моменты инаугурации 46-го американского президента увидят и российские телезрители.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы. После долгого подсчета голосов и судебных разбирательств коллегия выборщиков, которой американцы передоверяют право избирать федеральную власть, назвала победителем Джо Байдена.

Сторонники Дональда Трампа, уверенные, что победу у них украли, пришли 6 января к Капитолию, чтобы убедить сенаторов не утверждать вердикт выборщиков от тех штатов, где было зафиксировано большое количество нарушений. Из-за беспорядков церемония утверждения Байдена избранным президентом была перенесена на несколько часов, но все-таки состоялась.

Следует учесть, что Байдену уже 78 лет, поэтому нет никакой гарантии, что он досидит на своем посту даже один срок. В случае, если по каким-то причинам он не сможет выполнять функции главы государства, президентский пост до выборов займет 56-летняя вице-президент Камала Харрис.