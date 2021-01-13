Мария Бутина назвала причину заката Американской империи

Из-за чего может произойти закат Американской империи, к чему приведет крах США, поможет ли Штатам мирная реформа? Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«Любая империя и [любое] государство проходят периоды своего рассвета и заката. Сейчас мы видим закат США. Это не злорадство. Это не попытка сказать, что в России все хорошо, а в Америке все плохо. С исторической точки зрения все совершенно закономерно», — заявила Мария Бутина.

Эксперт объяснила данную закономерность нарушением мирового баланса.

«Были СССР и США. Этот баланс поддерживался. Но США сделали все для уничтожения своего противника. Это прямой путь к самоуничтожению, потому что потом США совершенно потеряли границы. Они подумали, что с разрушением СССР им можно делать все», — объяснила политик.

По словам Марии Бутиной, данная позиция привела Америку к краху.

«В Америке существовали и протестная активность, и выходы на улицу, и противоречия — все это было. Просто этому никогда не позволяли выливаться в публичное пространство, потому что прежде всего для самих американцев Америка должна быть образцом для подражания. Вся логика Америки в собственной непогрешимости, уникальности и трансляции этого всему миру. Но то, что мы видим — это крах системы, прежде всего в глазах самих американцев. Они сами увидели, что во дворе у них не все в порядке», — заявила эксперт.

По мнению политика, «все дойдет до разъединенных США». Часть штатов объявит о своей независимости (в том или ином формате). Мария Бутина подчеркнула, что не верит в возможность мирной реформы Америки.