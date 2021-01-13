Время угроз и шантажа Вашингтона по «Северному потоку — 2» прошло

Европа не пойдет на поводу американских санкций против «Северного потока — 2», российский трубопровод так или иначе будет закончен. Однако России не стоит расслабляться, а активно развивать и другие экономические и политические проекты, такого мнения в комментарии ФАН придерживаются политологи.

Шантаж США

Госдеп США выступил с предупреждением о риске санкций в отношении европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — заявил собеседник агентства.

Сообщается, что в четверг или пятницу Госдеп США планирует опубликовать доклад по компаниям, которые, по его мнению, участвуют в прокладке трубопровода.

Агония США

Политолог Владимир Карасев выразил уверенность, что США загибается в агонии. Отсюда истерики, санкции, поиск внешнего врага для оправдания собственной глупости и непрофессионализма.

«Мы это знали давно. До Евросоюза стало доходить сейчас, когда наступили холода. Все вопросы уже решены. Санкции успешно будут преодолены. Поток будет торжественно запущен, хотят этого американцы или не хотят. Время угроз и шантажа Вашингтона прошло. И с этим нашим заокеанским партнерам придется смириться», — добавил Владимир Карасев.

Сильные антироссийские настроения

Политолог Андрей Иванов заметил, что новая администрация Джо Байдена будет ничуть не лучше администрации Дональда Трампа. Наоборот, она будет вводить еще больше санкций и ограничений против России, и к этому надо быть готовыми.

«Одновременно администрация Байдена воспринимается как союзническая в Европе. Прямо скажем, Трамп испортил отношения с ЕС, объявив объединению фактически торговую войну. Сейчас в Европе надеются восстановить отношения с Вашингтоном и потому готовы выполнять все указания из США. Так что можно ожидать простого момента, что Берлин возьмет под козырек. Даже не вынужденно, а как жест доброй воли и демонстрацию собственной способности договариваться с США», — пояснил Андрей Иванов.

По его мнению, Германии хоть экономически и нужен «Северный поток — 2», но там сильны антироссийские настроения.

«Есть люди в ФРГ, которые потирают руки. Мол, россияне за свои деньги построили такой газопровод, а мы их откровенно кинули. Казалось бы, абсурд. Но такие настроения — серьезная часть немецкой внешней политики, и это тоже надо нам осознавать. Пока ситуация с газопроводом, на мой взгляд, будет оставаться замороженной. Но нашей стране пора перестать уповать на чужую волю. Надо развивать другие проекты и не надеяться на те, что буксуют. России есть что предложить более дружественным странам, нежели ломиться в закрытую дверь», — заключил Андрей Иванов.

Окно возможностей

Политолог Алексей Живов считает, что Россия давно уже столкнулась с последовательной политической и экономической русофобией. Эксперт призвал не питать иллюзий, администрация Джо Байдена будет противодействовать России еще больше. Против нашей страны развязана ничем не обоснованная экономическая война.

«Когда газ шел через Украину, они превратили нашего ближайшего союзника в токсичный русофобский проект, теперь газ идет по морю. И Соединенные Штаты угрожают нашим экономическим контрагентам. Главный вопрос: что делать в этой ситуации? Ответ есть: быстро наращивать производство и экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью, отвязываться от экспорта ресурсов в вопросах формирования бюджета, проводить последовательный отказ от расчета сначала в долларах, а потом и в евро, переходить на расчеты в национальных валютах и истреблять в стране системную коррупцию, тормозящую развитие России. При всех рисках нынешнего времени для России открывается уникальное геополитическое окно возможностей, им надо пользоваться», — добавил Алексей Живов.

У Берлина нет выбора

Политолог Юрий Якорь уверен, что ситуация, конечно, неприятная для Германии. Но выбора у них в любом случае нет.

«Им даже повезло, что санкции вводит кабинет Трампа, а не Байдена. Все мы прекрасно понимаем, какое отношение сейчас в финансовых элитах к Трампу, а значит, это решение может быть проигнорировано. А когда «Северный поток — 2» уже будет открыт, победителей судить будет поздно. В любом случае, значимость проекта слишком велика для Европы, чтобы всерьез бояться санкций», — заключил Юрий Якорь.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.