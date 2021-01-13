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Никита Джигурда рассказал о шансах Дмитрия Шепелева по иску родителей Жанны Фриске

Никита Джигурда рассказал о шансах Дмитрия Шепелева по иску родителей Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев имеет законное право продать унаследованную несовершеннолетним сыном Платоном долю в квартире бывшей супруги — покойной артистки Жанны Фриске. Таким мнением в беседе с ФАН поделился актер Никита Джигурда.

Собеседник отреагировал на иск родителей Фриске против Шепелева в Хамовнический суд. Родственники певицы узнали, что доля квартиры на Шмитовском проезде была выставлена на продажу.

«Я думаю, он докажет законность этого действия», — сказал актер.

Джигурда прокомментировал стремление Фриске поддерживать в доме, обустройством которого в свое время звезда занималась лично, все, как было при жизни Жанны.

«Главная память о Жанне — не ее квартира с дизайном, а песни, выступления и творчество. Жилплощадь не имеет к этому отношения. Когда-то и Марина Влади осталась с дорогими вещами Владимира Высоцкого. Это все бытовые проблемы, которые не имеют отношения к творчеству», — пояснил исполнитель песен.

Он указал, на что именно необходимо обращать внимание в этой ситуации.

«Моральный аспект может восприниматься по-разному, но сама суть этого дела с квартирой не имеет отношения к творчеству Жанны Фриске, оставившей классные произведения и память о себе. Главное — чтобы это наследие оставалось и поддерживалось со стороны ее родителей и Дмитрия Шепелева», — пояснил актер.

Никита Джигурда рассказал о шансах Дмитрия Шепелева по иску родителей Жанны Фриске

Собеседник считает самым благоприятным исходом этой истории помощь со стороны некоего фаната певицы или мецената, который выкупит выставленную на продажу за 15 миллионов рублей долю и передаст ее родителям артистки, которым принадлежит остальная часть дома.

«Безусловно. Это был бы лучший вариант — «разрулить» это при помощи какого-то мецената», — заявил певец.

Он подчеркнул, что не хочет занимать чью-либо сторону в этом вопросе.

«Я не вмешиваюсь в чужие дела. Эта ситуация, на мой взгляд, должна решаться на семейном совете. Я знаю о напряженных отношениях, но я никого не осуждаю в этой ситуации. По закону все правильно? Правильно! Дальнейшее меня не интересует», — резюмировал Никита Джигурда.

Ранее Джигурда заявил, что будет добиваться освобождения актера Михаила Ефремова из тюрьмы.

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