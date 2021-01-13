Никита Джигурда рассказал о шансах Дмитрия Шепелева по иску родителей Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев имеет законное право продать унаследованную несовершеннолетним сыном Платоном долю в квартире бывшей супруги — покойной артистки Жанны Фриске. Таким мнением в беседе с ФАН поделился актер Никита Джигурда.

Собеседник отреагировал на иск родителей Фриске против Шепелева в Хамовнический суд. Родственники певицы узнали, что доля квартиры на Шмитовском проезде была выставлена на продажу.

«Я думаю, он докажет законность этого действия», — сказал актер.

Джигурда прокомментировал стремление Фриске поддерживать в доме, обустройством которого в свое время звезда занималась лично, все, как было при жизни Жанны.

«Главная память о Жанне — не ее квартира с дизайном, а песни, выступления и творчество. Жилплощадь не имеет к этому отношения. Когда-то и Марина Влади осталась с дорогими вещами Владимира Высоцкого. Это все бытовые проблемы, которые не имеют отношения к творчеству», — пояснил исполнитель песен.

Он указал, на что именно необходимо обращать внимание в этой ситуации.

«Моральный аспект может восприниматься по-разному, но сама суть этого дела с квартирой не имеет отношения к творчеству Жанны Фриске, оставившей классные произведения и память о себе. Главное — чтобы это наследие оставалось и поддерживалось со стороны ее родителей и Дмитрия Шепелева», — пояснил актер.

Собеседник считает самым благоприятным исходом этой истории помощь со стороны некоего фаната певицы или мецената, который выкупит выставленную на продажу за 15 миллионов рублей долю и передаст ее родителям артистки, которым принадлежит остальная часть дома.

«Безусловно. Это был бы лучший вариант — «разрулить» это при помощи какого-то мецената», — заявил певец.

Он подчеркнул, что не хочет занимать чью-либо сторону в этом вопросе.

«Я не вмешиваюсь в чужие дела. Эта ситуация, на мой взгляд, должна решаться на семейном совете. Я знаю о напряженных отношениях, но я никого не осуждаю в этой ситуации. По закону все правильно? Правильно! Дальнейшее меня не интересует», — резюмировал Никита Джигурда.

Ранее Джигурда заявил, что будет добиваться освобождения актера Михаила Ефремова из тюрьмы.