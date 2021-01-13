Близкий друг Фриске рассказал, кто должен распоряжаться квартирой певицы

Решение вдовца Жанны Фриске, ведущего Дмитрия Шепелева, продать долю их общего сына Платона в квартире певицы сложно назвать порядочным, считает стилист и близкий друг скончавшейся артистки Влад Лисовец. Распоряжаться недвижимостью должен ее сын, когда вырастет, заявил стилист в комментарии ФАН.

Как сообщает Starhit, Шепелев намерен избавиться от доли сына в квартире покойной певицы. Жилье находится в элитной новостройке в центре Москвы (Шмитовский проезд). Фриске приобрела ее еще до замужества и с трепетом относилась к своей квартире. Певица лично разрабатывала дизайн и подбирала мебель.

После смерти Фриске ее родители решили оставить в квартире все так, как сделала певица. Треть жилья унаследовал сын Фриске и Шепелева Платон. Теперь ведущий решил продать долю сына за 15 млн рублей. Две трети квартиры принадлежат родителям Фриске.

По словам Лисовца, оценивать этичность поступка Шепелева довольно сложно. Стилист напомнил, что Фриске приобретала квартиру еще задолго до замужества. Решение вдовца певицы порочит ее память.

«На самом деле, говорить о порядочности не приходится. Я бы не заикался о таких вещах. Во-первых, эту квартиру покупала Жанна на свои деньги, я помню, как она ее делала. Она сделала все сама, я был у нее в этой квартире. Тогда еще в помине не было ни так называемого мужа, ни ребенка. Она делала ее для себя. Мне кажется, что это порочит ее память», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Лисовец уверен, что распоряжаться квартирой и принимать решение о ее продаже может лишь сын Фриске, когда подрастет.

«Когда сын вырастет, это все-таки ее родная кровь, он и будет решать, как поступать с квартирой. Он имеет на это полное право, потому что это ее кровь. А люди сторонние, а в данном случае я считаю, что это (Шепелев. — Прим. ФАН) не совсем уж родственник Жанны, не должны так поступать», — заключил стилист.

В 2013 году Фриске узнала, что у нее онкологическое заболевание — неоперабельная опухоль головного мозга, глиобластома. После этого она начала лечение в Соединенных Штатах Америки и Германии. В середине 2014 года певица прилетела в Юрмалу (Латвия). Затем были лечение и реабилитация в Китае, в Москве, в Лос-Анджелесе и снова в российской столице.