Пара из Узбекистана любила снимать свой секс на видео и жестоко поплатилась

Архангельск, 13 января. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Узбекистана по факту распространения порнографических материалов. Как стало известно ФАН, мужчина, которого бросила любовница, отправил родственникам женщины интимное видео с ее участием.

В 2019 году в полицию с заявлением обратилась 35-летняя гражданка Узбекистана, работающая продавцом. В заявлении потерпевшая указала, что ее бывший мужчина отправил ее близким видео, на котором запечатлено, как она занималась с ним сексом.

«По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну» и «Незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникаций сети «Интернет», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светлана Тарнаева.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и доставили его на допрос в следственные органы. Мужчина не стал отпираться и признался, что поступил так из ревности и теперь сожалеет об этом.

«Они встречались около месяца в общежитии, где проживает женщина вместе с другими земляками. Свои любовные утехи парочка любила снимать на видео. Но в один прекрасный момент дама сообщила любовнику, что разрывает с ним отношения. Он со злости отправил порноматериалы ее близким родственникам», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Учитывая признание и то, что подозреваемый трудится разнорабочим на местном предприятии, ему избрали меру пресечения в качестве подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ловеласу, если его вина будет доказана, грозит по первой статье УК до двух лет лишения свободы, по второй — до шести лет.