«Я вижу такую перспективу»: эксперт о возможной гражданской войне в США

Беспорядки, которые происходят в Вашингтоне, становятся похожими на гражданскую войну. Например, американка сдала всех членов своей семьи, увидев их на видео среди штурмовавших вашингтонский Капитолий. Теперь родственникам грозит тюремный срок.

Российская политическая активистка, публицист Мария Бутина поделилась с ФАН своим мнением по поводу начала гражданской войны в Америке.

«Я вижу такую перспективу в США, но насчет сроков не берусь утверждать. Подобные вещи всегда происходят неожиданно. Никто еще ни разу не смог предсказать ни одной гражданской войны», — рассказала собеседница ФАН.

Мария Бутина объяснила, что поляризация американского общества накалена с двух сторон: одна его часть в лице демократов пытается взять власть в свои руки, а вторая в лице республиканцев отказывается ее отдавать.

«Главный вопрос, который мы должны адресовать себе: что мы будем делать в этом случае? От России, которая считается островком стабильности, сегодня ждут посыла», — пояснила эксперт.

Активистка считает, что Америка и Россия — это два государства, которые подают национальные идеи другим странам, поэтому они ждут примера стабильности в этой турбулентности ценностей. И Россия, с учетом своего географического положения и роли в мировой истории, просто обязана его подать.