Они никогда не сидят на месте, а на прогулке будут лихо нарезать круги вокруг хозяина или гонять с другими собаками. Они прекрасно выполняют команды и буквально на лету схватывают новые. Они требуют внимания в прямом смысле слова: если хозяин позволит себе равнодушно пройти мимо питомца, он непременно подаст голос или даже схватит за пятку.

Собака породы бордер-колли вливается в жизнь семьи и становится ее полноправным членом. Но проявить свой характер и интеллектуальные способности в полной мере она сможет только в активном окружении. Ее идеальный хозяин любит долгие пешие прогулки, не против игр с питомцем, понимает значение дрессировки и даже готов освоить совместные с собакой виды спорта, например, аджилити или хотя бы игру с фрисби.

Как появилась порода бордер-колли

Считается, что ее родоначальниками породы стали псы, полученные от скрещивания небольших шпицеобразных собак, привезенных в Шотландию викингами, и крупных псов, напоминающих зенненхундов, пришедших на эти земли с римлянами. Результатом скрещивания стали сильные, физически выносливые, среднего размера собаки, которых шотландцы активно задействовали в выпасе скота.

Сохранились данные, что они помогали фермерам уже в конце 16 века, хотя более вероятно, что шотландцы оценили достоинства породы значительно раньше. Никакие другие собаки не могли столь же эффективно справляться со стадами овец. Они направляли их движение, не позволяли теряться, а если кто-то из особей пропадал, без устали разыскивали пропажу с хозяином. Уже тогда шотландцы отмечали исключительный ум этих собак и неоценимую пользу, которую они приносили владельцам. Их так и назвали — «полезные»: так переводится «колли» с гэльского языка.

Приставка «бордер» в их имени появилась значительно позже, уже в 20 веке. До конца 19 века эта порода оставалась рабочей: не было питомников, где бы выводили лучших представителей породы, никто не брался составлять стандарт бордер-колли — фермерам это было не нужно. Все изменилось в 1873 году, когда в британском графстве Уэльс прошли соревнования среди пастушьих собак. Безоговорочную победу в них одержали эти красавцы, которые отстаивали титул снова и снова в течение следующих лет.

Англичане были поражены интеллектуальными способностями этих псов, а королева Великобритании Виктория стала горячей поклонницей породы. Впервые «пастухи» покинули поля и освоили «светскую жизнь». В то же время началась разработка критериев оценки породы — было предложено ее современное название. В переводе с английского border обозначает рубеж или граница: породу назвали так, потому что выведена она была на границе Англии и Шотландии.

В 1915 году английским заводчиком были зарегистрированы первые собаки бордер-колли, но лишь спустя 60 лет порода была признана Английским кинологическим клубом.

Факт. До настоящего времени бордер-колли считаются лучшими пастушьими собаками. Они получили широкое распространение в США, Австралии, где до сих пор существуют обширные пастбища. Австралийский бордер-колли — это тоже выходец из графства Нортумберленд: расселение собак на новые континенты активно происходило в начале 20 века.

Характеристика породы бордер-колли

На фото бордер-колли выглядят очаровательно: у них живой, умный взгляд. Они нередко наклоняют голову набок, когда слушают хозяина, что говорит об исключительном внимании со стороны животного. Они легко выполняют любые команды, поэтому хозяева любят фотографировать своих питомцев на задних лапках или хватающих мяч в полете. Но важно понимать, что за этими фотографиями кроется ежедневная работа хозяина с питомцем. Это собака, которую нельзя предоставлять самой себе.

Характер бордер-колли

Их называют спортивными интеллектуалами, и каждый из терминов абсолютно оправдан. Спортивными их сделал образ жизни в течение прошлых столетий: на генном уровне в этих псах заложена потребность двигаться. Но даже пробегав целый день, собака не будет чувствовать себя уставшей и удовлетворенной, если это движение было бесцельным.

Бордер-колли нуждаются в ежедневном выполнении работы, четко обозначенных хозяином задач. Ловить мяч? Отлично, это работа для него, он будет бегать за мячом или фрисби целый час без отдыха. Найти игрушку? Прекрасно, где бы она ни находилась, пес обязательно ее разыщет. Бежать за хозяином, который едет на велосипеде? Еще лучше, будьте уверены, пес не отстанет ни на шаг.

Но если вы вывели его на прогулку, спустили с поводка, а сами заняты игрой с детьми, через некоторое время вы заметите, как ваш питомец начнет кружить вокруг вас или сгонять детей в «стайку». Переломить генетическую потребность бордер-колли в выпасе стада может только переключение на осмысленную деятельность. И эту деятельность должен предлагать питомцу владелец.

Бордер-колли нельзя заводить в качестве первой собаки. Велика вероятность не справиться с воспитанием и получить пса, который будет гоняться за машинами и щипать за пятки детей, которые «неправильно» гуляют на детской площадке. Бордер-колли нельзя выгуливать просто на поводке, не утомив игрой или выполнением команд. Собака, большую часть дня предоставленная самой себе, будет не только тосковать и страдать. Она быстро найдет другие занятия, которые совсем не понравятся владельцу: испортить мебель, устроить в доме погром, даже грызть собственные лапы — для нее это вполне оправданная деятельность. Запретами и тем более наказаниями добиться послушания не удастся.

Факт. Высокий интеллект породы подтвердили британские ученые. Они тестировали умственные способности представителей нескольких десятков пород и пришли к выводу, что самые умные собаки — бордер-колли. Но их интеллектуальность заключается не столько в послушании или способности запоминать названия сотен предметов, как это делает знаменитый представитель породы Рико, которого часто показывают в развлекательных программах. Их интеллектуальность — это способность к быстрому обучению. Дрессировки, тренировки, занятия важны для бордер-колли в большей мере, чем для собак многих других пород.

Описание бордер-колли

По стандарту породы, это собаки с изысканным, слегка вытянутым телом, симметричной мордой, гармоничными пропорциями. Кобели достигают в высоту в холке 55 см и веса в 20 кг. Суки мельче, компактнее, их рост до 50 см, а вес — около 15 кг.

Сухое, поджарое тело прячется под плотной, пушистой шерстью. Она хорошо защищает собаку от холода и дождя, поэтому псы не нуждаются в теплой одежде зимой и спокойно переносят непогоду. Длинношерстный бордер-колли обладает более эффектным видом, чем короткошерстный. Его шерсть средней длины по всему телу в районе шеи формирует пушистую гриву. Самая длинная и густая находится на хвосте и задних лапах, тогда как на передних и на мордочке шерстка короткая. У обоих представителей породы густой, мягкий подшерсток. И длинношерстный, и гладкошерстный бордер-колли соответствуют стандарту.

Не требователен он и к окрасам. По цвету шерсть может быть любой, из-за чего окрасы бордер-колли считают одними из самых разнообразных. Коричневый, черный, мраморный, шоколадный, рыжий — ограничений нет ни в оттенках, ни в расположении цветных пятен. Единственное требование стандарта касается шерсти белого цвета: ее на теле собаки должно быть меньше, чем темной.

Голова собак пропорциональна телу, с покатым лбом и хорошо заметным переходом к морде. Нос обычно черный, но может быть и коричневым, а также серым, что часто встречается у псов аналогичных окрасов. Глаза довольно крупные, овальной формы и, как правило, темно-коричневого цвета. Но если окрас собаки составляют неравномерные темные и светлые пятна (мерль), цвет глаз может быть голубым или с голубыми вкраплениями.

Уши расставлены широко, треугольной формы, всегда стоячие, но кончики могут свисать вниз. Идеально, если ушки симметричны, на эту особенность обращают внимание заводчики. Собака обладает крепкими зубами и ножницеобразным прикусом. Шея с небольшим изгибом, больше длины головы, к плечам становится шире.

Тело у бордер-колли сильное, поджарое и сухое. Широкая грудь сформирована мощными мышцами. Спина тоже крепкая, почти ровная, без выраженной поясницы, хвост опущен вниз. Даже если собака возбуждена, он не поднимается выше уровня спины. В спокойном состоянии кончик будет загнут вверх. Хвосты этим собакам никогда не купировали, поэтому он не может быть короче скакательного сустава задних лап.

В профиле собаки хорошо заметно, что ее задние лапы длиннее передних и красиво изогнуты. При этом все лапы одинаково мускулистые и крепкие.

Плюсы и минусы бордер-колли

Собака подходит молодым, активным людям, которые могут проводить достаточно времени на улице и уделять внимание дрессировке, играм с питомцем. Заводчики рекомендуют этих собак тем, кто живет в загородном доме, так как для содержания в квартире они мало подходят. Тем не менее и в квартирах эти собаки чувствуют себя неплохо, если утром и вечером минимум по часу проводят на улице в активных играх. А по выходным отправляются с хозяином за город, на природу, где могут вволю набегаться. Или участвуют в соревнованиях по пастьбе, командных играх аджилити или флайболу, которые проводят кинологические организации или питомники бордер-колли в крупных городах.

К плюсам породы, безусловно, относят их проницательность, ум и заботу о семье своего хозяина. Хоть эти собаки не охранные, но чужаков они не любят и будут защищать и своего человека, и его имущество. Они внимательны к детям, но ведут себя, как пастухи: не позволяют малышам уходить от родителей, могут мягко подталкивать их обратно.

Несмотря на то, что шерсть у бордер-колли густая, она не доставляет владельцам проблем. Огромное преимущество породы в том, что шерсть не имеет характерного собачьего запаха, а выраженные периоды линьки проходят два раза в год. В это время питомца нужно вычесывать ежедневно. Чтобы упростить удаление волосков из густого подшерстка, щетку нужно обильно смачивать водой или использовать специальные металлические чесалки с частыми зубцами. В остальное время вычесывать питомца достаточно раз в неделю или по необходимости, если в шерсти появились катышки или колючки.

Эти собаки неприхотливы в питании, поэтому кормить их можно как готовым сухим кормом, так и натуральным, но уделяя внимание калорийности и составу рациона. Если питомец много двигается, ему подойдет высокобелковый рацион. Если пес живет в квартире, а на улице проводит мало времени, содержание белка в корме должно быть ниже. К лишнему весу порода не склонна, наоборот, в первые годы жизни из-за избыточной активности собаки не добирают вес. Это нужно учитывать хозяевам при подборе рациона для питомца.

Недостатком породы можно считать критическую необходимость дрессировок. Невоспитанный питомец может проявлять черты, совершенно не характерные для бордер-колли, например, трусливость или стеснительность. Социализировать их нужно рано: выводить щенка на прогулки и позволять общаться с другими собаками можно в возрасте трех-четырех месяцев. Но отправляться на групповые занятия по дрессировке не стоит: эти собаки лучше взаимодействуют с хозяином один на один. Поэтому владелец может сам заниматься с любимцем, а если у него нет такого опыта, стоит воспользоваться помощью тренера или кинолога, но тоже на индивидуальных занятиях.

Сколько стоит щенок бордер-колли

Особенностью породы также является склонность к заболеваниям, которые передаются на генетическом уровне. Иногда у собак выявляют дисплазию тазобедренного сустава, неврологические болезни или отклонения в работе иммунной системы. Обнаружить эти заболевания при визуальном осмотре щенка невозможно, они проявляются в старшем возрасте. Поэтому заводчики советуют перед тем, как покупать питомца, сделать несколько генетических тестов.

С помощью лабораторного исследования можно уточнить наличие у собаки генетических отклонений и оценить состояние здоровья щенка. Часто в питомниках такие исследования проводят заранее при подготовке документов для щенков. Если вы покупаете собаку у заводчика, уточните, были ли сделаны тесты, и если нет, сделайте их сами. То же можно порекомендовать, если вы покупаете бордер-колли с рук.

Средняя стоимость щенков от частного заводчика — 20-25 тысяч рублей. В питомниках ценник начинается от 50 тысяч. Представители породы, которые подходят для племенного разведения, стоят от 70 тысяч рублей.