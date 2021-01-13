Демократы в США объявили Telegram «фашистским» за отказ изгнать сторонников Трампа

Либеральные американские СМИ, объявившие настоящую войну 45-му президенту США Дональду Трампу, нашли нового врага в лице владельца мессенджера Telegram Павла Дурова. Дело в том, что именно Telegram стал прибежищем сторонников Трампа, которых вслед за самим президентом без объяснения причин блокируют американские социальные сети и интернет-ресурсы, в частности Twitter, Facebook, YouTube.

В США буквально затравили популярную среди сторонников Трампа платформу Parler. Те, кто обсуждал там украденные демократами выборы, нашли себе пристанище в детище Павла Дурова — мессенджере Telegram. Отметим, цензура, которую взяли на вооружение американские интернет-гиганты, пришлась не по вкусу пользователям, так что только за последние три дня число пользователей Telegram увеличилось на 25 миллионов.

Это предсказуемо не понравилось американскому истеблишменту, ставившему на демократов (их ставленник Джозеф Байден уже объявлен избранным президентом). Поэтому известное издание NBC News не скупится на нелестные эпитеты в адрес сторонников Трампа, нашедших себе прибежище в Telegram.

Продюсер отдела расследований NBC News Анна Шектер как их только не называет: и экстремистами, и организаторами беспорядков, и чуть ли не «ультраправыми неонацистами». Автор статьи не скупится на обвинения, что, координируясь через чаты в Telegram, сторонники действующего президента готовят массовые беспорядки во время инаугурации Байдена, в том числе с применением оружия и самодельных взрывных устройств.

«Telegram — это базирующаяся в Дубае служба обмена сообщениями, которая мало модерирует свой контент и имеет значительную международную базу пользователей, особенно в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, — говорится в статье. — В дни после нападения на Капитолий, например, в Telegram-канале, использующем слово «фашист» в своем названии, были размещены армейское полевое руководство, а также призывы «стрелять в политиков» и «поощрять вооруженную борьбу».

Как отмечают наблюдатели, удивительно, что либеральная пресса называет Telegram всего лишь «мессенджером из Дубая», а не «русским каналом» или «рукой Кремля» на том только основании, что его владелец родом из России.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа, возмущенные тем, что у них «украли» выборы, пришли к Капитолию, чтобы призвать сенаторов не утверждать голоса выборщиков в тех штатах, где были зафиксированы значительные нарушения. В провоцировании беспорядков, которые произошли в этот день, демократы поспешили обвинить Трампа, потребовав объявить ему импичмент или отстранить от должности до окончания его президентского срока. Инаугурация избранного 46-го президента США Джо Байдена состоится 20 января.