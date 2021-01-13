Риелтор предположил, что идея Шепелева продать часть квартиры Фриске — махинация

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил шансы Дмитрия Шепелева продать долю в квартире Жанны Фриске. В интервью ФАН эксперт отметил, что такое желание могло возникнуть либо с целью проведения махинаций, либо это такая угроза родственникам.

«Такого рода вещи происходят обычно, когда в семье есть конфликт. В противном случае, сособственники продают доли друг другу, а не выставляют на свободный рынок. Всегда, когда мы видим предложение отдельной доли, это значит, что между сособственниками конфликт. Это либо некая угроза, либо элементарное незнание человеком рынка», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

По словам Константина Барсукова, телеведущий не сможет продать долю, поскольку она принадлежит его несовершеннолетнему сыну Платону. Специалист отметил, что дело тут не только в согласии самого мальчика. Шепелеву придется разбираться с органами опеки, чтобы получить разрешение на такую сделку.

«Любое имущество, принадлежащее несовершеннолетнему, продается с согласия органов опеки. Они дают разрешение в случае, если все деньги будут переведены на счет несовершеннолетнего и распоряжаться ими могут только органы опеки, либо это будет обмен на другую недвижимость. Органы опеки могут также разрешить дарение, если только несовершеннолетний будет наделен собственностью в другом месте, но могут возникнуть вопросы, почему он отказывается от своего права», — заявил эксперт по недвижимости.

Барсуков заявил о возможности проведения махинаций путем продажи доли в квартире, подчеркивая, что такие схемы бизнеса уже давно существуют для того, чтобы стать владельцем всей квартиры, да еще и по сниженной цене.

«Покупки долей на свободном рынке — это некий бизнес. Это могут быть черные схемы, когда выкупают доли, потом заселяются и выдавливают всех остальных, заставляя продать свои доли за бесценок», — поделился мнением эксперт.

Собеседник ФАН сомневается, что кто-то из покупателей захочет приобрести долю в квартире покойной жены Дмитрия Шепелева. Во-первых, потому что собственность находится в элитном жилищном комплексе бизнес-класса «Пресня-Сити» и стоимость одной трети этой квартиры составляет, по оценкам специалистов, 15 миллионов рублей. Во-вторых, доля не приравнивается к комнате, значит, у покупателя не будет возможности комфортно проживать на выкупленной территории.

«Сам этот комплекс хороший, но кому эта доля там нужна? Если только это будут аферисты, которые потом станут выдавливать собственников. В таких комплексах квартиры покупают те, у кого явно есть деньги, и люди эти явно неглупые. Доля — это плохой товар, продать ее по рыночной цене нереально, потому что она просто никому не нужна», — считает эксперт.

Зачем тогда Шепелев вообще затеял продажу, если перед ним уже стоят препятствия в виде органов опеки, невостребованности доли жилья на рынке и разгневанных родственников?

«Либо он вообще не понимает, что происходит на рынке, либо у него есть какие-то свои резоны», — предположил Константин Барсуков.

Отец скончавшейся певицы Жанны Фриске уже написал исковое заявление в Хамовнический суд, чтобы предотвратить продажу части квартиры, которая по наследству досталась сыну артистки Платону.