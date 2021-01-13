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Родители Фриске не дадут Шепелеву продать часть квартиры Жанны

Родители Фриске не дадут Шепелеву продать часть квартиры Жанны

Москва, 13 января. Отец скончавшейся певицы Жанны Фриске уже написал исковое заявление в Хамовнический суд, чтобы предотвратить продажу части квартиры дочери, которая по наследству досталась ее сыну Платону, передает корреспондент ФАН.

Многострадальная квартира, купленная Фриске в Шмитовском проезде, опять под угрозой продажи. По словам родных, квартиру они берегут для внука, так как именно для Платона Жанна когда-то ее приобретала, а не для Дмитрия Шепелева.

Фриске купила квартиру в расцвет своей популярности, так как всегда мечтала об элитном жилье. Квартира в 95 квадратных метров в центре Москвы сейчас оценивается в сумму порядка 65-70 миллионов рублей.

Один раз она уже почти была выставлена на продажу, когда Русфонд выиграл дело у семьи Фриске по поводу денег, выделенных на лечение Жанны. Тогда имущество было арестовано и могло пойти с молотка. Но Владимир Фриске продал дом в Калуге, машину и выплатил долг, оставив квартиру трем наследникам — себе, матери Жанны и сыну. Сейчас отец Платона, Дмитрий Шепелев, являющийся законным представителем несовершеннолетнего мальчика, хочет продать часть наследия.

«Шепелев не имеет никакого права, — заявила ФАН мать Жанны Ольга Фриске. — Я не знаю, кто ему разрешает. Это наследие Платона. Эту квартиру мы храним для Платона. Это мамина квартира, и мама оставила это Платону, но никак не господину Шепелеву».

Родители Фриске не дадут Шепелеву продать часть квартиры Жанны

В этой квартире весь дизайн, всю концепцию разработала сама Жанна. Она выбирала мебель и занималась интерьером. Родные после ее смерти не стали ничего менять, и она стоит в том же виде, что и при жизни певицы — сохранились даже личные вещи и сценические костюмы Фриске.

По оценке специалистов, примерная стоимость одной трети этой квартиры составляет 15 миллионов рублей. Именно от этой части легендарной жилплощади Шепелев намерен избавиться без решения сына.

Ранее, в январе, стало известно, что Шепелев купил квартиру в Москве за 30 миллионов рублей.

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