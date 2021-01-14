Анфиса Чехова поведала, чем лениво занималась на диване в Новый год

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова призналась ФАН, что отмечание Нового года и проведение последующих январских каникул получились у нее пассивными.

Чехова в эксклюзивном интервью рассказала о том, как прошли новогодне-рождественские праздники и как она перенесла новую коронавирусную инфекцию.

— Анфиса, как встретили 2021-й, как прошли у вас эти дни?

— Да никак! В лени (смеется). В валянии на диване и поедании салатов.

— И вы никуда не поехали отдыхать, как некоторые известные российские личности

— Никуда не ездили, нет.

— Как насчет планов на наступивший год? Может, вернетесь к актерству?

— А я его и не забывала, играла в спектаклях.

— Это да. Но я имел в виду кинематограф. Например, ваш последняя последняя работа, в сериале «Женщины на грани», датируется 2013 годом…

— Но я ведь не актриса. Это же не моя основная деятельность.

— Тогда, может быть, что-то будете делать на близком для вас телевидении?

— Может быть. Когда выйдет, тогда и узнаете (смеется).

— Удалось ли вам избежать невеселой участи заболеть COVID-19?

— Я перенесла [коронавирус]. Как и все.

— И как сейчас самочувствие?

— Нормальное. Да у меня и во время инфекции все было нормально. Не все же от этого лежат в лежку. Я жила, как и прежде (смеется).

Ранее Анфиса Чехова решила выпускать футболки с надписью «Ковидная мода», пожелав своим подписчикам в социальных сетях встречаться со словом «Covid» только в мемах и надписях на майках.

Примечательно, что во второй половине декабря 2020 года телеведущая приглашала всех справить Новый год вместе с ней в одном из подмосковных парк-отелей.