Гордон раскрыла подробности скандального дела о совращении малолетних девочек в Крыму

Евпатория, 13 января. В Крыму продолжается расследование громкого дела, в котором фигурируют преподаватели современных танцев Игорь и Олег С. из города Евпатория. Один из них подозревается в совращении несовершеннолетней девочки, однако в вопросе должно будет разобраться следствие. В инциденте разбирался ФАН.

Это дело могло и не получить огласку, если бы не Дарья, которая спустя семь лет решила рассказать правду, чтобы уберечь других молодых подопечных братьев-близнецов. Девушка ранее уже рассказала СМИ, что первые приставания к ней со стороны чемпионов всероссийских конкурсов по брейк-дансу и хип-хопу начались еще в совсем раннем возрасте ― когда ей было всего 12 лет. А уже через два года, когда Дарье только исполнилось 14 лет, она заявила, что «это» произошло с Игорем С. В доказательства девушка предоставила скриншоты из переписок, которые теперь находятся у следствия.

Спустя столько времени уже совершеннолетняя девушка опубликовала пост в соцсетях, после чего ей написали другие пострадавшие, которым также приходили непристойные предложения и видео, когда те были еще совсем юны. Тогда Дарья решила нанять адвоката и написать соответствующее заявление, однако широкую огласку это дело получило лишь при юридической помощи Екатерины Гордон, к которой лично обратилась Дарья.

В комментарии ФАН юрист, правозащитница и общественный деятель Екатерина Гордон, которая оказывает безвозмездную помощь пострадавшим девушкам, рассказала подробности скандального дела.

«Мы со своей стороны просто поддержали девочек, то есть мы не являемся их представителями. Они пришли, и по просьбе одной женщины, с которой я сотрудничала, мы бесплатно вместе с адвокатом Никитой Некрасовым написали заявление, чтобы было какое-то движение по делу. До встречи с нами девушка Даша писала об этом, но безрезультатно. Поэтому мы просто в благотворительном порядке поддержали девчонок».

Также Екатерина Гордон рассказала, что видела переписки, которые есть у девушек, и там есть совершенно конкретные основания предполагать, что ребята брейк-дансеры системно позволяли себе совращать малолетних девушек.

«Можно сколько угодно говорить, что они, например, выглядят половозрелыми (девушки. - Прим. ФАН) и так далее, но, тем не менее, должна быть судебная проверка. Сейчас она проводится, однако ее результаты пока неизвестны. Если девочкам понадобится еще какая-то помощь, то мы им обязательно поможем. На этом этапе мы записали видео с четырьмя пострадавшими, поскольку мы уверены, что это укрепит позицию девушек в Следственном комитете, чтобы все понимали, что это не единичный случай», ― подчеркнула юрист.

Также Гордон пообещала ФАН сообщить новые подробности дела, когда они появятся.

Тем временем в СК по Крыму и Севастополю сообщили, что уголовное дело возбуждено и расследуется в отношении евпаторийца, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении девушки-подростка семь лет назад. Следствием также проверяется причастность брата фигуранта дела на предмет совершения аналогичных деяний.

Отметим, что ФАН не удалось связаться ни с братьями, ни с их родственниками или близкими людьми для комментария, однако ранее дядя братьев-близнецов уже говорил, что они будут ждать вердикт следствия.

Напомним, ранее ФАН рассказывал про изнасилование школьницы в Харькове, и чем это закончилось для 20-летнего парня на Украине.