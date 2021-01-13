Режиссер Максим Бриус снимет третью часть драмы «Шугалей» о социологах из России

Режиссер второй части драмы «Шугалей» Максим Бриус рассказал ФАН о замысле снять продолжение кинокартины, посвященной освобождению из ливийской тюрьмы социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Создатель картины, основанной на реальных событиях, рассказал Федеральному агентству новостей, что поздравил российских социологов с освобождением из плена в соцсетях. Он не перестает следить за судьбой Шугалея и Суэйфана и после их возвращения в Россию.

«Я списался с ними по соцсети, поздравил и Максима, и Самера с освобождением. Собственно, на этом пока наше общение закончилось, — сказал режиссер. — Но я слежу за их судьбой».

Напомним, премьера второй части фильма «Шугалей» прошла в сентябре 2020 года. Роль Шугалея исполнил актер Кирилл Полухин, а Суэйфана — Олег Абалян.

Максим Бриус сообщил, что уже начал думать о третьей части киноленты. Проект пока на стадии идеи.

«Честно говоря, я думаю о продолжении этого фильма, — признался собеседник ФАН. — Есть у меня кое-какие идеи, как можно было бы это сделать интересно. Пока все на уровне задумок, съемок еще нет».

Режиссер поделился своим видением продолжения киноленты о Максиме и Самере. Как и в предыдущих частях, он будет стремиться к максимально правдивому отображению событий.

«Естественно, я принял бы во внимание то, чем закончилась история в реальной жизни, — подчеркнул кинорежиссер. — Поскольку и первая, и вторая части во многом были документальными».

По мнению Бриуса, о драматической истории захваченных в плен российских ученых можно рассказать еще очень много. Свою будущую киноработу он охарактеризовал как политическую драму.

«Третья часть фильма будет посвящена возвращению ребят и, наверное, их дальнейшей жизни. Не думаю, что все просто складывается после почти двух лет заключения, — поделился планами собеседник ФАН. — Наверное, об этом тоже интересно было бы рассказать. Наверняка какие-то трудности могли бы быть и в семье, и во взаимоотношениях с товарищами — как бывшими, так и нынешними. Мне кажется, интересная могла бы быть политическая драма».

Бриус также объяснил, какими критериями он руководствуется при выборе сюжетов для будущих кинокартин.

«Часто это то, что интересно лично мне, — заявил режиссер. — Также это бывают какие-то вещи на злобу дня. Мне нравятся современное кино и современный язык кино».

Напомним, социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прилетели в Ливию весной 2019 года, чтобы провести там исследования. Россияне были похищены боевиками и помещены в частную тюрьму «Митига». Ученые провели в плену более полутора лет. За время незаконного удержания им так и не было предъявлено официальных обвинений.

В поддержку социологов режиссерами Денисом Неймандом и Максимом Бриусом сняты фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», основанные на реальных событиях. После выхода картин многие российские знаменитости выступили в поддержку исследователей и призвали сделать все возможное для скорейшего освобождения Максима и Самера из плена боевиков в Ливии.

Максим Шугалей после возвращения из плена выразил благодарность создателям фильмов. Он отметил, что картины действительно оказали влияние на его освобождение. Еще они изменили мнение руководителя исправительного заведения, влиятельного экстремиста Абда аль-Рауфа Карры. Социолог обратил внимание на точность изложенных фактов в биографическом фильме — обе части «Шугалея» он посмотрел во время долгого перелета в Россию.