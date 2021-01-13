Политолог: Украинскую элиту ждет американская чистка

Новая администрация США, которая в скором времени получит Белый дом, считает действующую власть в Киеве токсичной. Стоит ждать масштабной чистки среди украинской элиты. Такое мнение ФАН высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Привлечь США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 января выступил за привлечение Соединенных Штатов к переговорам в «нормандском формате».

«Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии (Киев отказывается признавать факт гражданской войны на территории Украины и называет ее мнимой «российской агрессией». — Прим. ФАН) и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии», — сказал он.

Однако Кулеба заметил, что для изменения формата нужно согласие всех участников.

Украину ждет масштабная чистка

Как отметил Иван Скориков, Киев в завершении прошедшего года уже дал ясно понять, что процесс по свертыванию минских договоренностей запущен. После летнего обмена пленными и хрупкого перемирия, продавленного Москвой, Берлином и Парижем, гаранты урегулирования ждут реализации политической части соглашения. Последние зависят исключительно от властей Украины.

«Это прямо указано по итогам последнего саммита «нормандской четверки» в Париже, состоявшегося еще в декабре 2019 года. Киев ничего не выполняет и даже не заявляет на этот счет. К тому же президент Украины Владимир Зеленский успел поссориться с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Он взял курс на саботаж единственной постоянной площадки переговоров с ДНР и ЛНР в рамках трехсторонней группы в Минске», — пояснил Иван Скориков.

В этих условиях, заметил эксперт, украинские дипломаты дезавуируют формат, пытаясь предложить новый, в котором их адвокатом стали бы США. Это попытка «выпрыгнуть повыше из шароваров» перед вступающей в Белый дом администрацией Джо Байдена, чтобы их заметили.

«В Киеве считают, что Байден, измазавшийся в «укргейте» (так называемый украинский след в выборном процессе в США. — Прим. ФАН), имеет особый интерес к Украине. Поэтому перед паном холопы на витрину выставляют единственный востребованный товар — антироссийскую риторику. А для внутренней аудитории Зеленский, растерявший доверие, не реализовав миротворческие обещания, пытается назначить крайнего — Россию», — добавил Иван Скориков.

По мнению эксперта, украинский президент пытается доказать, что все имеющиеся форматы — это «заслуга» Петра Порошенко. Поэтому нужно найти новый формат.

«Но, во-первых, лидеры Германии и Франции положили политический капитал на долгий процесс урегулирования. Они не будут себя дискредитировать. Во-вторых, для Байдена Зеленский стал достаточно токсичным после слитого Дональду Трампу известного компромата (знаменитое уголовное дело против компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер. — Прим. ФАН), чтобы сильно вписываться за Киев. Байдену еще предстоит почистить украинские элиты», — заключил Иван Скориков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.