Приезд Навального станет тестом для правовой системы Российской Федерации

Основатель признанного в РФ иноагентом ФБК Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января 2021 года, несмотря на претензии правоохранительных органов. По мнению доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, возвращение Навального станет тестом правовой системы России на способность исполнять требования закона.

В конце декабря 2020 года против Навального было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 с. 159 УК РФ). По версии следствия, Навальный совместно с иными лицами присвоил пожертвования ФБК в размере 356 миллионов рублей, истратив на личные нужды. Кроме того, Симоновский районный суд Москвы 11 января зарегистрировал ходатайство ФСИН с требованием отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше», заменив его на реальный. 13 января стало известно о возобновлении производства по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, приостановленного из-за болезни блогера.

Учитывая претензии к основателю ФБК со стороны закона, прямо из аэропорта Навального могут доставить в Следственный комитет для составления протокола задержания и допроса по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также вручить повестку в суд по обращению ФСИН о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше», который состоится 29 января.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов спрогнозировал взаимодействие Навального с правоохранительными органами после возвращения в Россию.

«Приезд Навального является тестом нашей правовой системы на способность реализовывать действующее законодательство. Если все ранее сделанные заявления являются следствием попытки привести Алексея Навального к рамкам действующего законодательства, то, безусловно, Алексей Навальный через небольшое время после приезда должен быть привлечен к ответственности, отправлен для отбывания реального срока лишения свободы в исправительное учреждение», — подчеркнул эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Тем не менее исключать вероятность ухода Навального от ответственности Карнаухов также не стал.

«Практика принятия судебных решений в отношении Алексея Навального показывает, что в самый последний момент что-то случается, срывается. Мы помним, что даже когда невозможно не дать Навальному реальный срок, реальный срок Навальный не получал. И все время, когда Навальный издевается над страной, он оказывается в невероятно комфортных условиях и полной безопасности. Что-то мне подсказывает, ситуация может оказаться подобной и в этот раз», — подытожил Карнаухов.

Ранее публицист Армен Гаспарян назвал возвращение Навального попыткой кураторов избавиться от оппозиционера. Гаспарян предположил, что Навальный рассчитывает избежать проблем с законом в России, однако выразил надежду, что на этот раз он получит реальный срок.