ФАН возобновляет прием заявок на конкурс для журналистов «Хорошие новости России»



С января 2021 года ФАН возобновляет конкурс «Хорошие новости России». По традиции он проводится дважды в месяц, участие в нем могут принять журналисты, освещающие позитивную повестку дня. Проект направлен на поддержку авторов и информационных ресурсов, которые рассказывают о достижениях российской науки, экономики, спорта, о значимых и интересных событиях, происходящих в нашей стране. Победителей выбирают читатели путем открытого онлайн-голосования. Обладатели первого, второго и третьего мест получают денежное вознаграждение в размере 30, 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

На суд читателей представляются материалы, которые авторы присылают на почту goodrussia@riafan.ru, а также публикации, отобранные экспертами ФАН. Заявки на участие в очередном состязании принимаются до 17 января включительно.

Основные требования к публикациям: направленность материала на освещение позитивных событий нашей страны, объективность в освещении темы и профессионализм подачи. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса и скачать бланк заявки можно здесь.

Список конкурсантов будет опубликован 19 января на сайте Федерального агентства новостей, это даст старт голосованию читателей, которое продлится неделю. Имена лидеров голосования станут известны 26 января. Напоминаем, что к участию в состязании принимаются материалы, опубликованные не ранее двух недель со дня старта очередного конкурса, то есть после 5 января 2021 года.