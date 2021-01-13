Суд вновь рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана ВОВ

Москва, 13 января. Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете после оскорбительного высказывания в адрес героя Великой Отечественной войны.

Летом прошлого года суд приостановил рассмотрение данного дела в отношении основателя ФБК (признан иноагентом) в связи с его болезнью. Теперь же инстанция возобновила материалы уголовных производств.

Ранее следователи завели уголовное дело против Алексея Навального после того, как он позволил себе оскорбительные высказывания в сторону фронтовика, появившегося в ролике RT, который был посвящен поправкам в Конституцию. Блогер назвал героев видео «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями». После этого ветерана Игната Артеменко признали потерпевшим по делу о клевете, сообщал ФАН.