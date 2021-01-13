Клинцевич резко отреагировал на провокацию спецназа НАТО против российского судна

Российский политик и военный эксперт, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал провокацией досмотр спецназом НАТО российского торгового судна в Средиземном море. По мнению Клинцевича, хотя этот инцидент и признан исчерпанным, провокация была спланирована заранее и изначально была направлена на создание информационного шума. Экс-сенатор предложил возможный вариант действий России, чтобы не допустить подобных провокаций со стороны НАТО в будущем.

Ранее греческие СМИ сообщили, что 13 января спецназ Военно-морских сил (ВМС) Греции (эта страна является членом НАТО) демонстративно высадился на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море. Перед этим греческий военный корабль преследовал российское судно. На «Адлере» «искали» оружие, предназначенное для Ливии (ООН ввела эмбарго на поставки вооружений в эту страну). Российский экипаж вынужден был подчиниться требованиям натовских военных о досмотре. Естественно, никакого оружия найдено не было, команде были принесены извинения, и инцидент сочли исчерпанным.

По мнению экс-сенатора Франца Клинцевича, то, что в провокации участвовали греческие военные, особенно неприятно, поскольку у России с Грецией всегда были традиционно дружественные отношения, которые Москва неизменно поддерживала даже в ущерб собственным интересам.

«Раньше такое было немыслимо, а теперь мы видим со стороны греческих военных участие в настоящей провокации против России, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — При этом во время досмотра, естественно, ничего незаконного не нашли. Основной целью было создание информационного шума, который Запад будет использовать для создания невыгодного образа России. Я уже вижу заголовки: «российское судно заподозрили в незаконных поставках оружия», «пособники террористов» и так далее».

По мнению Клинцевича, такого отношения к нашей стране допускать нельзя, иначе провокации станут постоянными.

«Если мы не будем отвечать на подобное, дальше все будет только хуже. Считаю, будет уместным, если мы задержим какое-то [западное] судно, в отношении которого у нас будут серьезные подозрения, что оно перевозит что-то незаконное, например взрывчатые вещества, которые могут представлять опасность для наших портов. Если мы тут будем действовать в полном соответствии с законом, думаю, это отобьет у НАТО охоту совершать подобные действия в отношении российских судов», — подчеркнул собеседник ФАН.

Клинцевич напомнил, что у нашей страны есть большой опыт работы в международных водах, ведь именно Россия пресекла там пиратство, и об этом всем следует помнить.

«Думаю, на антироссийские провокации нужно реагировать жестко и именно на государственном уровне. Да, из-за инцидента в Средиземном море никто войну объявлять не будет, но реагировать нужно. Это все часть главного проекта Запада — дискредитация России. Нашу страну пытаются объявить «токсичной», недоговороспособной и так далее. При этом никаких доказательств этого нет, все обвинения — сплошной абсурд. Но, тем не менее, как только где-то на Западе появляется объективный материал о России, он тут же блокируется. Да что там говорить: президента [США Дональда] Трампа блокируют в соцсетях за то, что он выпадает из общего контекста. Все эти операции против России имеют одну цель — экономическую. Это просто недобросовестная конкуренция с нашей страной. И на это нужно жестко реагировать», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее Североатлантический альянс опубликовал стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». Документ повторяет набившие оскомину обвинения в адрес России, в частности в докладе утверждается, что Москва якобы ведет «агрессивную политику».