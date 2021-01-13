Опальный генерал ВС Украины готовит для Порошенко штурмовиков по типу нацистских СА

Москве следует быть готовой к появлению на Украине частных военных компаний, составленных из «ветеранов АТО», которые не будут подотчетны ни ВСУ, ни президенту страны.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший подоплеку появления на Украине законопроекта №4504 «О территориальной обороне».

«Это «ж-ж-ж» — неспроста!»

Новогодние праздники 2021 года в России, по сравнению с заграницей, прошли откровенно скучно. То ли дело США и Украина! В Соединенных Штатах грянули штурм Капитолия и последующая интернет-блокада действующего президента, а в «незалежной» был объявлен очередной жесткий локдаун, рванул магистральный газопровод и продолжились жаркие дебаты вокруг, мягко говоря, неоднозначного законопроекта №4504.

Большинству населения России это словосочетание — «законопроект №4504» — ничего не говорит, что вполне объяснимо: значительная часть отечественных СМИ в канун 2021 года посчитали очередной украинский законопроект откровенно скучной темой, вряд ли интересной гражданам РФ. Между тем реализация данного законопроекта способна серьезно повлиять как на дальнейшее развитие событий на Украине, так и на взаимоотношения Киева с Москвой. Настолько способна, что перебравшийся после известных событий 2014 года в Россию бывший премьер-министр Украины Николай Азаров касательно законопроекта буквально криком кричит, предрекая самые негативные последствия в случае его принятия Верховной радой.

В чем же тут дело? Давайте разберемся.

Весь 2020 год на Украине с переменным успехом шла дискуссия о необходимости создания частных военных компаний для противостояния пресловутой «угрозе со стороны России», а также использования опыта «ветеранов АТО». На этом фоне в конце года в профильный комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады был внесен законопроект №4504 «О территориальной обороне». В его рамках для обучения и поддержания боеспособного резерва ВСУ предполагается создание неких батальонов территориальной обороны, имеющих собственный статус, юрисдикцию, бюджет и систему управления.

Зарегистрировал законопроект нардеп от партии «Голос» Андрей Шараскин — «ветеран АТО» и «киборг», то есть участник боев в Донецком аэропорту. Автором же законопроекта оказался куда более раскрученный персонаж, речь идет о Сергее Кривоносе. Кстати, он же запустил в украинском политикуме и дискуссию о необходимости создания ЧВК.

Генерал ВСУ Кривонос, едва ли не самый неистовый «ястреб» украинской «партии войны», занимавший до недавнего времени пост заместителя секретаря СНБО, отметился активной медийной деятельностью. В прошлом он был еще и начальником Управления специальных операций Генерального штаба ВСУ, первым заместителем командующего Сил специальных операций ВС Украины, а также одним из разработчиков идеологии развертывания диверсионной деятельности на территории России.

Заместителем секретаря СНБО Кривонос стал с подачи предыдущего президента Украины Петра Порошенко, поэтому неудивительно, что новый президент «незалежной» Владимир Зеленский немедленно стал мишенью для яростной критики со стороны Кривоноса. Порой со стороны замсекретаря СНБО дело доходило до прямых оскорблений в адрес Зеленского и его назначенцев.

Остается только удивляться, как невоздержанный на язык «ястреб» сумел просидеть в своем кресле аж до 29 декабря. Не иначе сказалось как влияние других людей Порошенко, сохранивших свои должности при новом президенте, так и стремление Зеленского не обострять подковерную войну с украинскими радикалами. Но бесконечно закрывать глаза на выкрутасы Кривоноса президент, конечно, не мог, тем более что основная мысль, которую в своих нападках на Зеленского озвучивал замсекретаря СНБО, была для подавшегося в политику шоумена крайне неприятна: «Новый президент — предатель!».

Когда же Зеленский решил под Новый год поиграть в Рэмбо и объявил, что на «угрозу» со стороны России Украина ответит тотальной мобилизацией, поставив под ружье не только мужчин, но и женщин, Кривонос «перешел черту». Он дал интернет-изданию «Новое время» интервью с говорящим названием «Барыги управляют воинами», в котором обвинил президента в некомпетентности, желании «завалить трупами Украину» и стремлении сдать страну Москве.

После такой публичной пощечины Зеленский не выдержал и выгнал Кривоноса из СНБО. Но за день до этого, 28 декабря, Кривонос успел провести специальную пресс-конференцию, во время которой от лица Совета национальной безопасности и обороны Украины презентовал законопроект №4504, тем самым придав своему проекту большой политический вес.

Уже будучи уволенным с поста замсекретаря СНБО, Кривонос продолжает всячески педалировать в Раде принятие этого законопроекта. И сейчас к процессу постепенно подключается все больше представителей клиентуры Порошенко. С учетом того, что пан экс-президент вовсе не прочь при случае вновь вернуться на вершину украинского политического Олимпа, становится понятно: «Это «ж-ж-ж» — неспроста!».

Все части пазла

Присмотримся внимательнее к законопроекту Кривоноса.

Его преамбула уже известна: «Для обучения и поддержания боеспособного резерва ВСУ — бла-бла-бла — батальоны территориальной обороны». А вот дальше — те самые мелочи, в которых, как известно, кроется дьявол: тербаты выводятся из состава ВС Украины и не будут подчиняться главкому ВСУ. К тому же не имеющие взысканий военнослужащие и резервисты тербатов получат право на хранение индивидуального оружия и боекомплекта к нему по месту жительства: всего членам территориальной обороны предлагается выдать 80 тыс. единиц стрелкового оружия.

Робкие опасения общественности касательно «выдачи на дом» столь огромного количества дульно-вздульного хозяйства Кривонос элегантно парировал фразой, что лично он не видит в этом угрозы, поскольку у населения, дескать, и так уже на руках более миллиона единиц вооружения. В общем, да здравствуют новые украинские парамилитарные, то есть полувоенные формирования! Хотя на «незалежной» вполне хватало и старых подобных формирований, благо Киев после «революции гидности» насоздавал их воз и маленькую тележку.

Напомним, согласно решению СНБО Украины от 19 марта 2014 года, на Украине уже однажды создавались батальоны территориальной обороны, впоследствии превратившиеся в разнообразные добро- и нацбаты, оставившие по себе в Донбассе самую недобрую память. Позже часть этих укомплектованных уголовниками, националистами и откровенными нацистами подразделений была вписана в структуру МВД, став активом министра Арсена Авакова, а вот другую часть просто распустили.

Таким образом были отправлены «на дембель» тысячи, если не десятки тысяч неприкаянных маргиналов, привыкших чуть что — легко нажимать на спусковой крючок. Большинство этих «ветеранов АТО» в мирных условиях себя не нашли, превратившись в маргиналов и циников, готовых взяться за оружие по любому поводу. Эти люди ради своего сомнительного благополучия готовы видеть страну в огне — и за этот актив сейчас на Украине началась борьба.

По сути дела, принятие Радой законопроекта №4504 даст возможность этим людям получить оплату, армейскую экипировку и вооружение, да еще стать независимыми от армейского командования и закона. Этим-то новые украинские тербаты и будут отличаться от прежних аналогичных формирований.

Если собрать воедино все части пазла, то станет понятно, что с помощью законопроекта Кривоноса члены СНБО получат в свои руки охранные отряды по типу нацистских СА (штурмовые отряды, нем. sturmabteilung. — Прим. ФАН). Украинские «штурмовики» будут боевыми отрядами, вооруженными, обученными, имеющими юридический иммунитет, а также независимость от главкома и ВСУ.

История знает множество примеров подобных парамилитарных формирований, например, в странах Латинской Америки: там они выполняли карательные функции в ситуациях, когда государству по тем или иным причинам не хотелось марать руки. Такие формирования всегда становятся ключевым инструментом политической борьбы и удержания или перехвата власти.

С учетом текущей ситуации на Украине — безвольный Зеленский, жаждущий реванша Порошенко и могущественный, но выжидающий подходящего момента для броска к власти, Аваков — востребованность «штурмовиков»-тербатовцев на улицах украинских городов обещает стать весьма высокой. Осталось вспомнить, кто именно является автором законопроекта №4504, а также констатировать наличие в СНБО и украинских силовых структурах большого количества людей, обязанных прошлой власти, чтобы прийти к выводу: действовать новоявленные «штурмовики» будут в интересах Порошенко и Ко.

Предупрежден — значит вооружен

Помня о неоднократных заявлениях Кривоноса касательно необходимости создания украинских частных военных компаний, нетрудно догадаться, что законопроект №4504 и эти ЧВК — разные стороны единого замысла. Батальоны теробороны — это статус, позволяющий собрать «ветеранов АТО» воедино и в случае необходимости легко переквалифицировать тербатовцев в личный состав ЧВК.

Важно отметить, что подобным ЧВК может найтись применение не только в качестве новой ипостаси «штурмовых отрядов» Порошенко. Дело в том, что Кривонос — один из создателей украинских ССО и идеологии развертывания диверсионной деятельности на территории России. Члены украинских ЧВК, от которых официальный Киев в любой момент может откреститься, — это, можно сказать, идеальный инструмент для провокационных операций на российско-украинской границе и попыток совершения диверсий в глубине территории РФ.

В подобных «серых» конфликтах люди без статуса всегда востребованы. Тенденция уже очевидна, если вспомнить про боестолкновение 4 декабря 2020 года на российско-украинской границе, когда диверсанты ВСУ пытались выкрасть человека с территории РФ. Попытка успехом не увенчалась, среди украинцев был минимум один «двухсотый», которого в Киеве поторопились объявить не бойцом украинского спецназа, а… контрабандистом. Мол, мы тут ни при чем!..

Еще одним бенефициаром создания украинских ЧВК выступает, как ни странно, Турция, у которой наблюдается острый дефицит дешевой военной силы на фоне все более глубокого втягивания Реджепа Тайипа Эрдогана в разнообразные конфликты. Наблюдая стремительное военно-политическое сближение Киева и Анкары, нельзя исключать того, что за «подачки со стола султана» Украине придется расплачиваться «пушечным мясом». Поэтому будет совершенно неудивительно, если в ближайшее время украинские «ветераны АТО» всплывут в Ливии, Сирии, Карабахе и других экзотических для Украины местах.

Думается, теперь становится вполне понятна реакция на инициативы пана Кривоноса со стороны бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

«Численность таких тербатов планируют довести со временем до миллиона человек. Вот и представьте масштаб предстоящей беды! Этот законопроект №4504 уже в феврале будет вынесен на голосование в Раду», — предупредил Азаров.

Как явствует из итога боестолкновения на границе 4 декабря минувшего года и других подобных случаев, российские силовики вполне справляются с попытками украинских «ястребов» развернуть диверсионную войну на российской территории. Вместе с тем легкомысленно относиться к идеям, заложенным в законопроект №4504 Кривоносом и теми, кто за ним стоит, явно не нужно. Москве следует учитывать возможность появления в ближайшем будущем украинских ЧВК и быть готовой к нейтрализации их действий.

Пожалуй, это главный вывод, который можно сделать на основе анализа рассмотренных нами событий. Предупрежден — значит, вооружен.