В Госдуме озвучили план работы на весеннюю сессию

Москва, 13 января. Государственная дума в ходе весенней сессии продолжит работу над законопроектами, направленными на реализацию послания президента России. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Отметим, что председатель Госдумы в среду, 13 января, провел совещание с тремя руководителями думских фракций, где обсудили вопросы организации работы в весеннюю сессию.

«Одна из ключевых задач — продолжить работу над законами, направленными на реализацию послания президента, а также над законами во исполнение новых норм Конституции», — сказал Вячеслав Володин по итогам совещания.

Он подчеркнул, что еще одним важнейшим направлением является поддержка граждан и экономики в период пандемии COVID-19.

Добавим, что ранее Вячеслав Володин открыл новое здание Парламентской библиотеки на проспекте Вернадского в Москве. В собрании библиотеки — редчайшие издания, они будут находиться в специально оборудованном хранилище для книг и периодики, которое вмещает более миллиона изданий. Электронные каталог и базы данных позволяют читателям работать с библиотечными архивами дистанционно. Помимо этого, в здании оборудованы современные залы для проведения лекций, форумов, слушаний, круглых столов, в том числе по видеосвязи.