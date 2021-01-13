Гаспарян объяснил возвращение Навального намерением кураторов избавиться от него

Публицист Армен Гаспарян прокомментировал заявление Алексея Навального о возвращении в Россию 17 января 2021 года. По мнению эксперта, намерение основателя иноагента ФБК вернуться в РФ, несмотря на проблемы с законом, указывает на желание кураторов избавиться от него.

Навальный заявил в соцсетях о возвращении в страну 17 января 2021 года, призвав россиян «встречать его». Учитывая претензии правоохранительных органов к Навальному, существует вероятность, что в аэропорту оппозиционера также «встретят» сотрудники Следственного комитета РФ.

ФАН попросил Армена Гаспаряна прокомментировать заявление блогера. По его мнению, возвращение оппозиционера указывает на желание западных кураторов избавиться от Навального, так как за пределами России он не представляет никакой ценности.

«Сам Навальный, очевидно, рассчитывает, что он приедет и к нему никаких претензий не будет, хотя есть обращение в суд ФСИН, есть возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Ну и самое главное, Алексею Анатольевичу Навальному сияет 275 статья УК РФ, а это измена родине со всеми вытекающими последствиями. Поскольку господин Навальный у нас глуповат, он, очевидно, этого не понимает. Но здесь ему это быстро объяснят», — считает Гаспарян.

Гаспарян также оценил вероятность получения Навальным реального срока.

«Я рассчитываю, что именно этим все и закончится, потому что господин Навальный отгулял свое на свободе. Лето красное он уже пропел и этой попрыгунье-стрекозе давно пора отвечать за свои дела», — подытожил собеседник Федерального агентства новостей.

Напомним, в России на Навального заведено уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как полагает СК, оппозиционер вместе с иными лицами потратил более 365 миллионов рублей на личные цели. Кроме того, ФСИН подал ходатайство о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Суд состоится 29 января 2021 года. Навальный также проходит по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Разбирательство по делу о клевете было приостановлено из-за болезни оппозиционера, однако заявление врачей клиники «Шарите» о выписке пациента в октябре 2020 года дает основание для его возобновления.

О возможном привлечении Навального по статье 275 заговорили после участия оппозиционера в дискуссии в Европарламенте, где он требовал от Европы санкций, «выдворить грязные русские деньги» и предлагал сотрудничество в этом вопросе.