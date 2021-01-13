Facebook рекламирует в России преступный уход от НДС и поддельные документы

Facebook рекламирует мошенников, предлагающих преступный уход от уплаты НДС и занимающихся продажей поддельных чеков с гарантией прохождения проверки подлинности.

Очень избирательная цензура

Блокировка социальной сетью Цукерберга аккаунта президента США Дональда Трампа за его активную политическую позицию персоналом сети объясняется нарушением пользовательского соглашения Facebook. Пару лет назад здесь же и в Instagram заблокированы аккаунты Федерального агентства новостей без комментариев администраторов сайтов. Каждый год становится известно о десятках таких блокировок в России и за рубежом. Ясно, что это происходит с аккаунтами, где миллионы подписчиков собираются, чтобы узнать об общественных процессах в своем обществе и где сейчас это общество находится. Ясно, что неинтересная, ложная и неактуальная тематика не соберет вокруг себя и сотни читателей. Также ясно, что малопопулярные аккаунты о политике и социальных трендах не входят в диапазон внимания администраторов сайтов и чаще всего не блокируются.

Потеря обоняния у Facebook

Facebook — коммерческая компания, зарабатывающая для своих акционеров на показе рекламы. Благодаря этому обстоятельству его ежегодная прибыль превышает 18 млрд долларов. Поэтому в России Facebook показывает своим пользователям контекстную рекламу и позволяет существовать на своей платформе коммерческим проектам.

Среди таких проектов нашлись очень специфические. Одни обещают уменьшить размер НДС за вознаграждение за долю в 1,3%. Другие предлагают кассовые чеки и другие расчетные документы с гарантией проверки подлинности. Важно, что предлагаются финансовые услуги именно с такой формулировкой предмета и вознаграждения. Их нельзя найти в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Эти моменты позволяют утверждать, что на базе Facebook произрастает теневой бизнес по уходу от налогов и мошенничеству, а сама социальная сеть способствует совершению преступлений.

Последствия рекламы финансового мошенничества

Определенно, реклама мошенников и налоговых прачечных ставит под угрозу финансовую безопасность государства. Речь идет о недополучении налогов, хищениях в коммерческих компаниях, разрыве длинных хозяйственных цепочек из-за незаконной деятельности. Посчитать, сколько стоит распад многокомпонентных экономических связей из-за неуплаты налогов и последующих санкций ФНС, нельзя. Однако без них невозможна организация технологически сложных процессов и производства продуктов.

Борьба с пособничеством преступникам в Сети находится в ведении как минимум десятка органов власти. ФАН направил запросы по выявленным фактам в адрес РКН, МВД, ФСБ и Минфина для продолжения публикаций об истории коммерциализации преступной деятельности Facebook.