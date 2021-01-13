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Украинский политолог рассказал о «перенапряжении империи» США

Украинский политолог рассказал о «перенапряжении империи» США

Киев, 13 января. Соединенные Штаты переживают процесс, который называется «перенапряжение империи». Об этом заявил украинский политолог Алексей Якубин.

По словам политического эксперта, американцы продолжают претендовать на мировое доминирование, однако в современных условиях это невозможно осуществить.

«На наших глазах возникает история, которую можно назвать перенапряжением империи», — сказал политолог.

Алексей Якубин напомнил, что за 30 лет Соединенные Штаты не смогли реализовать свои интересы ни в одном из конфликтов, где фигурировал Белый дом.

Федеральное агентство новостей сообщало, что нефть дорожает на данных о снижении запасов в США.

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