В Государственной думе появились новые депутаты



Москва, 13 января. Центральная избирательная комиссия передала два вакантных места депутатов Государственной думы, а также зарегистрировала одного парламентария. Такое решение было принято на заседании комиссии.

«Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва кандидату в депутаты из федерального списка, выдвинутого политической партией «Единая Россия», Ильясову Радику Сабитовичу», — говорится в постановлении.

ЦИК также передал вакантный мандат депутата Госдумы Евгению Гришину («Единая Россия»). Отметим, что законодатель получил мандат депутата Ирека Зиннурова, который перешел на работу в Россотрудничество в качестве главы одного из общественных центров. Он займется улучшением отношений между Россией и Азербайджаном.

Вакантное место также получил Дмитрий Кузякин (КПРФ), поскольку полномочия депутата Валентина Шурчанова от той же фракции были досрочно прекращены в декабре 2020 года в связи с его скоропостижной кончиной.

Напомним, что нижняя палата парламента на пленарном заседании в декабре прошлого года приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции «Единая Россия» Ирека Зиннурова и депутата от КПРФ Валентина Шурчанова. Еще один думский мандат «Единой России» оставался вакантным из-за отказа депутата Смоленской областной Думы Ольги Васильевой занять место экс-депутата фракции Валентина Суббота, чьи полномочия были прекращены в октябре.