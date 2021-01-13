США готовят ВСУ «на убой» в Донбассе и не забывают про «западные ценности»

Украинские военнослужащие прекрасно понимают, что Соединенные Штаты их готовят не для Афганистана, а для Донбасса. Об этом в комментарии ФАН заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Обучение в США

Как сообщают украинские СМИ, в ВСУ фиксируется массовое увольнение из армии после прохождения обучения в Соединенных Штатах. Украинский журналист Тарас Чмут рассказал, что более половины из тех военных, которые прошли обучение в США, желают уволиться из Вооруженных сил Украины.

По его словам, в украинской армии сложилась критическая ситуация, потому что увольняются наиболее квалифицированные военные кадры. В рамках программы обучения в США военнослужащие получают не только специальные знания в области военного дела, но и знания о «демократических ценностях» и «правах человека».

«На убой»

Антон Бредихин считает, что здесь могут быть разные причины. Первой из них может выступать подготовка американцами украинских военных «на убой».

«И в таком формате действительно остаются те, у кого есть либо проблемы с психикой, либо иного плана. Он подходит для американцев, которые воюют за пределами своей страны, и им начихать не только на противника, но и на мирное население. Украинские военнослужащие, в свою очередь, прекрасно понимают, что их готовят не для Афганистана, а для Донбасса, возможно, Крыма, в связи с чем американский формат совсем неприемлем», — пояснил Антон Бредихин.

С другой стороны, заметил эксперт, в американской армии широко навязываются «западные ценности», в том числе нетрадиционной направленности. Это может стать шоком для украинских курсантов.

«Вполне вероятно, что и их склоняют к этим непотребствам, чтобы показать «нормальность» этой психической болезни. После такой «ломки» все здравомыслящие постараются уйти из такой «ЛГБТ-армии», — заключил Антон Бредихин.

Деградация ВСУ

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь уверен, что здесь не стоит удивляться. Годы, когда военная служба была единственным способом прокормить семью в нищей стране, ушли в прошлое. Сегодня квалифицированные специалисты вполне могут заработать те же деньги на гражданке или отправиться на заработки в Европу, воспользовавшись безвизом.

«Полученный в США уровень английского языка хорошее тому подспорье. Дело в том, что, при всем разгуле нацизма, патриотизм играл последнюю роль в ряду факторов пополнения украинских вооруженных сил. В разгар конфликта в Донбассе все, кто имел возможность откосить от мобилизации, это сделали. В результате армия пополнялась маргиналами всех сортов — алкоголиками, наркоманами, уголовниками», — пояснил Юрий Голубь.

Эксперт назвал очевидным создание такого морального климата, в котором нормальному человеку с профессией находиться неприятно. Поэтому, как только материальный фактор стал утрачивать свое значение, из ВСУ начался исход грамотных офицеров и контрактников.

«Он продолжается уже несколько лет и вряд ли остановится в будущем. Сами украинские военные эксперты признают, что формальный переход на натовские военные стандарты не может остановить деградации», — заключил Юрий Голубь.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.