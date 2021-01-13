Специалист HeadHunter объяснил причину нехватки мест молодым специалистам

Снижение количества вакансий для кандидатов без опыта работы, студентов и молодых специалистов связано с переходом компаний на удаленный режим во время пандемии, но постепенно все движется к восстановлению. Об этом ФАН заявил глава пресс-службы сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Александр Джабаров. По словам специалиста, сфера «Начало карьеры, студенты» стала одной из самых пострадавших в период ограничений.

«По данным hh.ru, эта область по итогам года занимает 5% в общем объеме вакансий, то есть около полумиллиона вакансий было открыто для студентов в 2020 году. Стоит обратить внимание, что в первую волну пандемии, с апреля по май, эта сфера была одной из самых пострадавших, потому что молодые специалисты первыми попали под сокращение и под заморозку найма. В разных компаниях в связи с переходом на удаленку сократили найм таких специалистов, потому что были определенные трудности при адаптации, в том числе многие пытались сохранить текущий персонал», — пояснил Александр Джабаров.

Темпы спроса в сфере «Начало карьеры, студенты» в марте упали на 23%, в апреле — на 28%, в мае — на 42%, отметил специалист. По его данным, число вакансий в этой области стало увеличиваться только летом 2020 года.

«Они начали расти с 15% в июле и в ноябре выросли на 28%. То есть второе полугодие они были достаточно в большом плюсе, но все равно среднегодовые темпы роста на отрицательном уровне — минус 5%. Тем не менее по числу вакансий они входят в топ-10. По нашим данным, они остаются на восьмом месте», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Александр Джабаров считает, что кризис вакансий для молодых специалистов можно назвать одномоментной реакцией на первую волну пандемии. Глава пресс-службы hh.ru уверяет, что молодые кадры нужны компаниям, поэтому студенты и кандидаты без опыта смогут найти себе работу в 2021 году.

«Начиная со второго полугодия 2020 года компании восстанавливают набор молодых специалистов, эта тенденция продолжится и в 2021 году, так как на рынке сохраняется дефицит кадров, необходимо формировать кадровые резервы, в том числе привлекать молодых специалистов», — заявил Джабаров.

Специалист HeadHunter назвал актуальные на сегодняшний день вакансии для соискателей без опыта.

«Традиционно это менеджеры по продажам, курьеры, сортировщики, складские работники. Также достаточно большая доля для студентов открыта в информационных технологиях», — сообщил Александр Джабаров.

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