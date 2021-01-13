Пензенский инфекционист рассказала, как ускорить лечение COVID-19

Пенза, 13 января. Ускорить процесс выздоровления от коронавирусной инфекции могут здоровая пища, много воды и обязательный отдых. Именно такого мнения придерживается заведующая инфекционным отделением Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Елена Демчук.

«Ешьте здоровую пищу. Обогатите ее свежими фруктами, овощами, зеленью. Ограничьте количество сладких или высокотехнологичных продуктов, таких как печенье и газировка. Если у вас нет аппетита, не нужно заталкивать пищу в себя насильно. Пейте много жидкости, предпочтительно воды. Делайте это, даже если вам не хочется есть. Как можно больше отдыхайте. В конце концов вам станет лучше», — процитировала слова врача пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.