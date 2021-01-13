Само по себе слово «фобия» происходит от древнегреческого «фобос», что означает «страх».

В целом бояться — для человека, да и для многих других живых существ явление абсолютно нормальное и даже естественное. Оно тесно связано с инстинктом самосохранения и призвано ограждать нас от совершения необдуманных действий. Именно страх заставлял наших далеких предков избегать опасных ситуаций и учил не допускать их повторения в будущем. Единожды поняв, что огонь — горячий, ребенок больше не потянет руку к пламени, боясь обжечься. Однажды упав на льду, он в дальнейшем будет стремиться обходить опасные скользкие участки, либо преодолевать их с максимальной осторожностью, чтобы не набить новых шишек. И так далее и тому подобное.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что совершенно нормально прийти в ужас, увидев недалеко от берега акулу, занимаясь серфингом где-нибудь в Австралии. Но совсем другое дело — бояться по той же причине помочить ножки на пляже, скажем, в Сочи. Пример этот, конечно, утрированный, однако в полной мере отражает суть того, что в психологии называется фобией. Когда страх не имеет под собой достаточных оснований, не поддается никакой логике, становится иррациональным, подчиняя себе волю и сознание — скорее всего, следует говорить о наличии у человека некоего психического расстройства.

Фобия представляет собой чрезмерное проявление страха перед каким-либо объектом или явлением, которое на самом деле не несет реальной угрозы жизни и здоровью или вовсе не существует. У страдающих от тех или иных фобий чувство страха может появляться в ситуациях, которые для стороннего наблюдателя даже близко не предвещают ничего плохого, зачастую являясь вымышленным источником опасности. Иногда такие приступы страха путают с паническими атаками, однако это не совсем верно, поскольку жертвы фобий, как правило, точно знают причину своего состояния и могут ее назвать. В то время как при панической атаке больной испытывает острое чувство страха, но не может объяснить, что конкретно его вызвало.

Проявлять себя фобии могут по-разному: в одних случаях человек испытает лишь легкий дискомфорт, в других — приступ может сопровождаться повышением артериального давления, усиленным потоотделением, желудочно-кишечными расстройствами, чувством тошноты вплоть до рвоты, предобморочными состояниями и даже судорогами. Как мы видим, проявления могут быть достаточно серьезными, поэтому ошибочно полагать, будто фобия — это просто блажь и капризы, на которые не стоит обращать внимание, и они пройдут сами собой. Любые навязчивые состояния являются поводом для обращения за помощью к компетентным специалистам, которые помогут избавиться от тревожащей проблемы.

Каких только фобий не существует на свете! Встречаются и весьма экзотические: страх перед бородатыми мужчинами (погонофобия), числом 13 (трискаидекафобия), дождем (омброфобия). Невероятно, но факт: есть даже те, кто боится самого страха! Это явление встречается, к счастью, достаточно редко и зовется фобофобией.

Однако вернемся все же к более ординарным фобиям, с которыми сталкивается большинство людей. Среди наиболее распространенных психологи называют боязнь высоты (акрофобия), воды (аквафобия), самолетов (аэрофобия), замкнутых пространств (клаустрофобия), темноты (никтофобия), смерти (танатофобия), публичных выступлений (глоссофобия), одиночества (аутофобия). Кроме того, люди боятся пауков (арханофобия), змей (офидиофобия), собак (кинофобия) и себе подобных.

О многом из перечисленного журналисты ФАН уже рассказывали в своих предыдущих статьях. Сегодня мы решили остановиться подробнее на еще одной очень популярной фобии — страхе общения с людьми, или социофобии. О признаках, симптомах и методах лечения этого заболевания мы поговорили с психологом, специалистом по психосоматике Владимиром Дерновым.

Что такое социофобия?

«Социофобия — это страх социальных ситуаций, того, что может происходить с нами в обществе, — отметил собеседник ФАН. — Это может быть боязнь выступлений, знакомств, или, например, даже страх находиться в кафе. Для кого-то это проявляется в напряжении при общении с начальством или при разговоре по телефону. Сами ситуации, вызывающие дискомфорт, могут быть разными, но все их объединяет какое-то внимание к человеку и возможная оценка со стороны окружающих».

По словам психолога, это иррациональное волнение может приносить страдающему от него немало неудобств и в целом неблагоприятно влиять на привычный образ жизни. Так, человек старается всячески избегать определенных ситуаций — например, деловых встреч или вечеринок, предполагающих множество новых знакомств. Человеку становится сложно работать, общаться и знакомиться с другими людьми. При этом общение, допустим, с близкими друзьями или родственниками может восприниматься вполне спокойно и даже доставлять удовольствие.

Если говорить о признаках и симптомах социофобии, то наш эксперт рассказывает, что зачастую такие приступы дискомфорта сопровождаются не только психологической, но и физиологической реакцией — учащается сердцебиение, краснеет кожа, сбивается дыхание и речь. Как уже говорилось выше, в некоторых случаях возможны нежелательные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, повышение артериального давления.

Откуда берется социофобия?

«Причины социофобии могут быть различны, но важно понимать, что с точки зрения подсознания, все возникающие у нас реакции зачем-то нужны, — пояснил Дернов. — Страх как раз помогает избегать ситуаций, которые организм воспринимает как потенциально опасные. Когда это связано с реальной угрозой — реакция является адекватной. Но когда страх появляется без видимой причины — это начинает мешать».

Эксперт объяснил, что в основе таких реакций, как правило, находится пережитый когда-то в прошлом негативный или травматический опыт. Как ни странно, иногда страх появляется одномоментно — для кого-то это инцидент у доски в школе или выступление на утреннике, когда забыл текст, а кто-то засмеялся. В некоторых случаях причиной социофобии становится сравнение ребенка с кем-то более успешным, с точки зрения родителей. Понятно, что это происходит из благих намерений, но результат часто оказывается противоположным.

Но бывает и такое, что эта «чаша с дискомфортом» наполняется постепенно, по мере взросления и в ходе воспитательного процесса, когда ребенок считывает схожие реакции в поведении взрослых или не получает желаемого внимания и одобрения со стороны близких.

«В любом случае, память устроена таким образом, что истинные причины мы очень редко помним. Этот факт объясняется тем, что из-за того, что в тот период они обладали большим зарядом дискомфорта, память скрывает их от нас, чтобы они не причиняли страдания», — отмечает психолог.

Также важно понимать, что социофобия создает замкнутый круг: когда человек избегает некомфортной для себя ситуации, он с одной стороны — чувствует облегчение, но с другой — это негативно влияет на его самооценку.

Для того, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем, страдающий социофобией старается все больше изолироваться от внешнего мира и меньше времени проводит в общении с другими людьми. Таким образом происходит снижение навыков коммуникации и появляется еще больше поводов для самокопания.

В чем разница между социофобом и интровертом

Как же понять, что человек страдает именно от социофобии, а не просто предпочитает быть в одиночестве?

Интроверт может общаться при необходимости, хоть и не получает от этого особого удовольствия. Такой человек оказывается в состоянии перешагивать через определенный дискомфорт, как и все другие люди. Например, так называемый страх публичных выступлений есть у большинства людей, кроме тех, кто не работал с этим специально.

«В первую очередь нужно понять для самого себя: если определенное напряжение в общении есть — причиняет ли оно дискомфорт или вполне устраивает, — посоветовал Дернов. — Для интроверта комфортно находиться в одиночестве, он не страдает от этого».

Как проявляется социофобия у подростков?

Подростки зачастую острее реагируют на критику ровесников, и это служит дополнительным фактором риска развития социофобии. Для всех нас важно принятие в той среде, где мы общаемся, но для молодых людей эта значимость кратно выше.

Страдающие от страха общения с людьми подростки часто могут проявлять себя излишне зажато, застенчиво, стесняться находиться в центре внимания. Это может отражаться также на количестве друзей (или их отсутствии), выражаться в замкнутости и нежелании принимать участие в каких-то активностях или обучении. Также сюда относятся страх выступлений у доски, страх знакомств и общения, а иногда и заикание.

Порой, чтобы преодолеть свой страх, подростки, наоборот, ведут себя более вызывающе, при этом сталкиваясь с возрастающим внутренним напряжением.

Социофобия бывает и у детей. Некоторым тяжело общаться со сверстниками, а кто-то с трудом переносит большое количество людей рядом. Симптомы при этом могут быть разными — от беспокойства и одышки до потливости или даже головной боли.

Диагностика социофобии

Существуют специальные тесты, способствующие определению социофобии, но, как правило, люди обычно и так догадываются о имеющихся проблемах. Однако тестирование может быть весьма полезно для тех, кто хочет самостоятельно идентифицировать страхи. С большой вероятностью оно может помочь справиться с этой задачей.

Специальная диагностика нужна в первую очередь для специалиста, чтобы понять стратегию будущей работы, а не просто описать ситуацию. Она помогает определить, на что предстоит обратить внимание, какие сферы в социальной жизни вызывают напряжение и как именно оно проявляется.

Как лечить социофобию?

Существуют различные методы работы с социофобией, и некоторые специалисты исходят из того, что страх вызван отсутствием опыта в данной сфере, заметил Дернов. Они рекомендуют «идти на свой страх» и приобретать необходимые навыки. Рациональное зерно в таком подходе есть, но он помогает весьма редко. Это связано с тем, что на практике напряжение бывает вызвано не только отсутствием определенного опыта, но и с работой подсознательных программ.

Медикаментозная терапия также не затрагивает внутренние причины страхов, а работает с их внешними проявлениями. Кроме того, назначение препаратов возможно только врачом, а завершение их приема, как правило, сопровождается возвращением всех симптомов.

«Самый эффективный на сегодня способ — это поиск и проработка самих психотравмирующих ситуаций, которые привели к возникновению страхов. Эта работа происходит после специальной подготовки, позволяющей обойти механизмы, прячущие травмирующие события», — объяснил психолог.

Некоторые люди задаются вопросом, могут ли помочь в преодолении социофобии специальные тренинги. Отвечая на него, наш эксперт поясняет, что тренинги весьма эффективны для гармоничного развития опыта выступлений, продаж или взаимодействия в группе людей. Это хорошая закрепляющая работа, но она касается симптомов, а не настоящих причин социофобии.

«Многие по себе знают, как иногда бывает полезно прокачать те или иные навыки, но для избавления от причин страхов лучше подходит индивидуальная работа», — прокомментировал психолог.

Что такое агарофобия и антропофобия? В чем их отличия от социофобии?

Агарофобия — так называемый страх открытых пространств. Зачастую он обусловлен отсутствием рядом домов (укрытия), куда можно было бы спрятаться или убежать при необходимости. То есть при агарофобии дискомфорт связан не с социумом. Человек спокойно может общаться и взаимодействовать с людьми, но при выполнении определенных внешних условий — например, находясь в помещении.

Антропофобия — боязнь больших скоплений людей. Часто это страх и опасения за свое здоровье.

Механизм формирования здесь идентичен описанному выше. По каким-то иррациональным критериям, взятым из прошлого, подсознание «решает» что подобные обстоятельства могут быть опасны.

Как вести себя, если вы поняли, что перед вами человек, страдающий социофобией? Как с ним общаться?